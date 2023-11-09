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Туман накроет Алматы 10 ноября

Туман накроет Алматы 10 ноября Фото: Zakon.kz
В Алматы 10 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, в городе ночью и утром ожидается туман. 

Департамент по ЧС Алматы напомнил, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды.

"Основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – говорится в сообщении. 

Туристов и отдыхающих просят соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности. 

"Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 (727) 372 –15 – 60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")", – говорится в сообщении. 

9 ноября в Алматы резко ухудшилась погода. 

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Анастасия Стативкина
Алматы
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