Туман накроет Алматы 10 ноября

В Алматы 10 ноября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, в городе ночью и утром ожидается туман.

Департамент по ЧС Алматы напомнил, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды.

"Основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – говорится в сообщении.

Туристов и отдыхающих просят соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

"Если вам необходима помощь, звоните: 112, 109 или 8 (727) 372 –15 – 60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ "РОСО МЧС РК")", – говорится в сообщении.

9 ноября в Алматы резко ухудшилась погода.