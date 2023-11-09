В Алматы резко ухудшилась погода
Фото: Zakon.kz
Утром 9 ноября 2023 года в Алматы пошел дождь и начался сильный ветер, сообщает Zakon.kz.
Ранее синоптики предупреждали, что в четверг, 9 ноября, в Алматы ожидается переменная облачность. Днем будет дождь и ветер, порывы которого достигнут 12 метров в секунду.
Фото: Zakon.kz
Кроме того, с прогнозом погоды на 10-11 ноября в городе можно ознакомиться по ссылке ниже.
Фото: Zakon.kz
Также в акимате города сообщили о новом номере, куда алматинцы могут жаловаться на плохую уборку.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
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