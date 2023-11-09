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В Алматы резко ухудшилась погода

В Алматы резко ухудшилась погода Фото: Zakon.kz
Утром 9 ноября 2023 года в Алматы пошел дождь и начался сильный ветер, сообщает Zakon.kz.

Ранее синоптики предупреждали, что в четверг, 9 ноября, в Алматы ожидается переменная облачность. Днем будет дождь и ветер, порывы которого достигнут 12 метров в секунду. 

В Алматы резко ухудшилась погода

Фото: Zakon.kz



Кроме того, с прогнозом погоды на 10-11 ноября в городе можно ознакомиться по ссылке ниже.

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В Алматы резко ухудшилась погода

Фото: Zakon.kz

Также в акимате города сообщили о новом номере, куда алматинцы могут жаловаться на плохую уборку.

В Алматы резко ухудшилась погода

Фото: Zakon.kz

В Алматы резко ухудшилась погода

Фото: Zakon.kz

В Алматы резко ухудшилась погода

Фото: Zakon.kz

В Алматы резко ухудшилась погода

Фото: Zakon.kz

В Алматы резко ухудшилась погода

Фото: Zakon.kz

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