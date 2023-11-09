Минздрав: Вспышка кори в Казахстане не связана с "лабораториями США"

Некоторые пользователи Казнета связали резкий рост заболеваемости корью в Казахстане с работой неких "американских биолабораторий". Это фейк, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает портал Stopfake.kz 9 ноября, некоторые пользователи казахстанских соцсетей поверили в очередную конспирологическую теорию. Они распространяют сообщения о том, что вспышка кори в стране якобы связана с работой неких "биолабораторий США".

В одном из таких постов утверждается, что случаи заболевания корью отмечают именно в тех регионах, где находятся "опасные учреждения". Другие пользователи буквально поняли шуточный пост одного из Telegram-каналов, в котором иронически говорится, что по Шымкенту ездит автобус, "распыляющий корь". Также распространяются слухи о том, что в школах Казахстана якобы введут обязательный масочный режим.

Эту информацию официально опровергли в Минздраве. Никаких американских биолабораторий и "автобуса с корью" не существует, и масочный режим в школах также вводить не планируют.





"На самом деле рост заболеваемости корью среди детей в Казахстане связан с пропуском плановых прививок во время пандемии коронавирусной инфекции, медицинскими отводами, отказами родителей от вакцинации и распространением ложной негативной информации о вреде вакцинации и, как следствие, увеличением числа людей, восприимчивых к вакциноуправляемым инфекциям. Пользователей социальных сетей и всех граждан просим доверять только достоверной информации из официальных источников", – заявили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что корь передается воздушно-капельным путем. Защититься от этого опасного заболевания можно с помощью вакцинации. С 6 ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита, прививки ставят детям в возрасте от полугода до 10 месяцев и 29 дней.

Ранее Минздрав РК уже официально опровергал существование мифических "биолабораторий США" в Казахстане.