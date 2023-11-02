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Резкий рост заболеваемости корью в Казахстане объяснили в Минздраве

Резкий рост заболеваемости корью в Казахстане объяснили в Минздраве Фото: freepik
Вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев в кулуарах Сената 2 ноября 2023 года объяснил резкий рост заболеваемости корью в стране, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с начала года по Казахстану зарегистрировано 11 тыс. случаев кори.

"Самый острый вопрос стоит в Шымкенте, Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. В целом, мы видим, что 83% всех заболевших корью являются дети от 0 до 14 лет. Из них 85% не прошли необходимую вакцинацию. Большинство из невакцинированных имеют или медицинский отвод, или некоторые получают неправильную недостоверную информацию из социальных сетей и интернета. В этой связи имеет место быть и отказ родителей от вакцинации", – пояснил Тимур Султангазиев.

Вице-министр напомнил о решении главного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой о проведении дополнительной вакцинации для детей от 6 до 11 месяцев и от 2 до 5 лет.

"Данный подъем заболеваемости корью происходит не только в Казахстане, но практически по всему миру, и одной из основных причин, как было уже озвучено, являлось выпадение проведения вакцинации во время противо-пандемийных мероприятий. Эти регионы очень густо заселены, и рождаемость большая. Соответственно, большое количество людей, большая плотность, большое количество рождаемости и детей", – указал Тимур Султангазиев.

26 сентября 2023 года министр здравоохранения РК Ажар Гиният в правительстве прокомментировала ситуацию с заболеваемостью корью в стране. Она заявила, что сейчас нет оснований закрывать школы на карантин. Чем опасна корь у детей, можно прочитать здесь.

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