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События

Осужденный на пять лет экс-глава НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов вышел на свободу

Аблай Мырзахметов, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 16:12 Фото: ortcom.kz
Бывший председатель Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблай Мырзахметов, осужденный в 2024 году на пять лет за мошенничество, вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Информацию сегодня, 28 июля 2026 года, подтвердили в Департаменте уголовно-исполнительной системы (ДУИС) по Павлодарской области:

"Указанный осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы на основании приговора суда. Впоследствии решением суда неотбытая часть наказания была заменена на ограничение свободы. После освобождения осужденный поставлен на учет в службу пробации. Он обязан соблюдать все ограничения, обязанности и требования, вытекающие из решения суда, в том числе в виде запрета выезда за пределы РК".

В ДУИС отметили, что сотрудниками службы осуществляется непрерывный надзор за соблюдением возложенных на Аблая Мырзахметова указанных обязанностей и ограничений, проводятся регулярные проверки и иные контрольные мероприятия.

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13 мая 2024 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны Аблай Мырзахметов признан виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и осужден к пяти годам лишения свободы, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и субъектах квазигосударственного сектора на срок 10 лет. Судом в доход государства были конфискованы денежные средства, добытые преступным путем, в сумме 5,8 млрд тенге.

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Согласно материалам дела, Аблай Мырзахметов с мая по октябрь 2022 года заверял Б. в том, что имеет возможность за денежное вознаграждение разрешить вопрос освобождения его брата из-под стражи и прекращения досудебного производства. Он обещал это сделать через высокопоставленных должностных лиц государственных и правоохранительных органов. В итоге мошенническим путем похитил денежные средства в размере 13,9 млрд тенге при помощи оформления формальных договоров займа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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