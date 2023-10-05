Токаев о письмах от родителей пострадавших школьников: Душа болит за детей

Касым-Жомарт Токаев во время Республиканского съезда педагогов заявил, что в последнее время получает письма-обращения родителей пострадавших детей, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что читать такие письма нелегко.

"Душа болит за детей, ставших жертвами криминальной психологии подростков и равнодушия некоторых педагогов. Я поручил Администрации президента взять на особый контроль все такие случаи, чтобы по закону наказывать преступников – другого слова для этих людей найти не могу". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура должны, наконец, исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей.

Кроме того, омбудсмен по правам детей должна фиксировать все подобные случаи и докладывать главе государства.

"Будем принимать самые жесткие меры. По-другому разгул насильников в школах не остановить, нужно искоренить такое постыдное явление, как распространение криминальной психологии в школах". Касым-Жомарт Токаев

Также президент отметил, что поручил ужесточить наказание лиц, совершивших насилие над несовершеннолетними.

"Эта инициатива скоро будет реализована. В первую очередь, родители должны уделять достаточное внимание тому, чтобы ребенок не подвергался психологическому давлению. Если же произошел инцидент, то служба медиации в школе должна предупредить учителя и родителей, а также совместно с профессиональными медиаторами оказать ребенку максимальную помощь". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Токаев прокомментировал недавние инциденты с насилием в отношении учеников и нарушениями норм безопасности в школах Казахстана.