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Самый главный учитель Казахстана обратился к педагогам, школьникам и их родителям

Самый главный учитель Казахстана обратился к педагогам, школьникам и их родителям, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2024 10:39 Фото: gov.kz
Сегодня, 24 мая 2024 года, министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев поздравил школьников, выпускников, педагогов и родителей с завершением 2023-2024 учебного года, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение разослала пресс-служба Минпросвещения.

"Уважаемые коллеги, родители! Мои юные друзья! Искренне рад поздравить вас с традиционным завершением учебного года! Впервые мы будем праздновать это событие в новом формате под единой эгидой "Білімім – Отаныма". Это замечательный повод, чтобы подвести итоги совместно проделанной работы и поблагодарить своих учителей, школу, родителей. Ведь каждый ваш труд и приобретённые знания являются проявлением любви и уважения к Родине!"Гани Бейсембаев

Сегодня, как отметил министр, около 4 млн школьников страны перейдут в следующие классы.

"За этот год вы стали взрослее, преуспели в учебе, творчестве, спорте. Немало побед было достигнуто за этот учебный год. Наши школьники завоевали 243 медали в 10-ти международных олимпиадах, из которых 20 – золотых, 95 – серебряных, 128 – бронзовых медалей. Каждый из вас действительно может гордиться своими результатами! Поздравляю вас и желаю не останавливаться на достигнутом!"Гани Бейсембаев

Обращаясь к коллегам, глава Минпросвещения подчеркнул, что этот год стал непростым для многих из них.

"Более 26 тыс. работников образования находились на передовой в борьбе с водной стихией. Не поддавшись трудностям, вы продолжали обучать наших детей, спасали школы, оказывали поддержку всем нуждающимсяи добросовестно выполняли просветительскую миссию.Примите самые искренние слова признательности за ваш благородный труд и преданность высокому призванию учителя!"Гани Бейсембаев

А выпускникам 2024 года он пожелал доброго пути в новом этапе их жизни.

"Вы вступаете в новый, еще более ответственный этап вашей жизни, и он волнителен не только для вас, но и для всех нас – родителей, учителей, наставников. В этом году аттестат зрелости получат 186 тыс. выпускников школ, еще более 150 тыс. выпускников колледжей получат дипломы и станут полноценными специалистами. Я искренне убежден, что все вы – представители молодого поколения Казахстана – максимально используете все возможности, создаваемые для вас нашим государством, на благо процветания нашей страны! В добрый путь!"Гани Бейсембаев

Напомним, 2023-2024 учебный год завершают более 3,8 млн казахстанских школьников. Ранее отмечалось, что последний звонок прозвенит в школах страны 25 мая, но не для всех учащихся.

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