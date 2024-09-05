Казахстанец распространил интимные фото жены и поплатился свободой

В Уральске осудили мужчину, который вымогал деньги у жены, а также выслал ее интимные фотографии ее же родственникам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областном суде ЗКО, пока пара была жената, супруга по просьбе мужа отправляла ему на Whatsapp эти фото.

Позже они разругались и женщина обратилась в суд с заявлением о расторжении брака. Подсудимый не согласился и стал требовать у нее деньги, угрожая распространить фото интимного характера, чтобы опозорить ее.

В итоге мужчина отправил фотографии отцу супруги и в общую группу в Whatsapp.

Изучив все материалы дела, суд признал подсудимого виновным по двум статьям Уголовного кодекса: вымогательство и нарушение неприкосновенности частной жизни, и приговорил его к лишению свободы на срок 3 года 2 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.

В июле 2024 года в Атырауской области задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве миллиона тенге за нераспространение в соцсетях личных видеоматериалов.