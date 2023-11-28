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Немецкие учителя устроили массовую забастовку из-за низких зарплат

Немецкие учителя устроили массовую забастовку из-за низких зарплат Фото: pixabay
Школы и детские сады в нескольких городах Германии закрыли из-за массовой забастовки педагогов. Демонстрации учителей пройдут в Берлине, Гамбурге, Лейпциге и Карлсруэ, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Deutsche Welle 28 ноября, в Германии начались массовые протесты учителей. Профсоюзы требуют повысить заработную плату педагогов на 10,5%. Объявить забастовку и провести демонстрации призвал профсоюз работников образования и науки GEW.

По данным немецких СМИ, некоторые детсады и школы в Берлине уже закрылись из-за акции протеста. При этом значительная часть преподавателей, работающих в Германии, участвовать в забастовке не будет – они имеют статус госслужащих и поэтому не имеют права присоединяться к профсоюзным протестам.

Организаторы акции, которая пройдет в четырех городах Германии, требуют повысить зарплаты 1,1 млн учителей и преподавателей не менее чем на 500 евро (более 250 тыс. тенге), а также принять тарифный договор для всех студентов-сотрудников. Первые две попытки профсоюзных активистов договориться с немецкими властями о повышении зарплат оказались неудачными.

Ранее сообщалось, что Германия приняла максимальное число беженцев за последние семь лет.

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