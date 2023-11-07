Дополнительная массовая иммунизация против кори стартовала в Казахстане

В Казахстане для стабилизации эпидемситуации по заболеваемости корью приняли меры срочного реагирования. Врачи начали дополнительную массовую иммунизацию детей, сообщает Zakon.kz.

В Минздраве подтвердили, что корь распространилась по всем регионам страны.

В связи с этим главный государственный санврач подписала постановление "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори".

И с 6 ноября началось проведение дополнительной массовой иммунизации (ДМИ) против кори, краснухи и паротита (ККП) детям в возрасте 6-11 месяцев, с декабря – детям в возрасте 2-4 лет независимо от прививочного статуса кори.

По данным Минздрава РК, с начала 2023 года по республике зарегистрировано 12 671 случай кори, из них 10 563 заболевших – это дети до 14 лет, подростков – 354, взрослых – 1754. 70%, или 8866 случаев, приходится на непривитых детей, в том числе по причине отказа от вакцинации – 5286, медицинских противопоказаний – 1555, недостижения прививочного возраста – 1930, иные причины – 93. Еще 16%, или 2062 случая, составляют лица с неизвестным прививочным статусом.

Ранее заместитель министра здравоохранения-главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова сообщила, что корь уже затронула все регионы страны. Больше всего зараженных в Шымкенте и Алматы. Также сообщалось, что в столице корью заболели ученики 28 школ.

Алматинский врач рассказала об опасности кори у детей.