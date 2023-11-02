Топ-5: какие визит-центры в национальных парках чаще всего посещают казахстанцы

В Министерстве туризма назвали самые посещаемые визит-центры в национальных парках Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Согласно статистике, самым посещаемыми визит-центрами за первое полугодие 2023 года стали Turgensai в ущелье Тургень и "Аюсай" в Государственном национальном природном парке "Иле-Алатау" в Алматинской области. В общей сложности их посетили 258 632 человека.







Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Instagram/ayusai.ilealatau

На втором месте находится визит-центр Sharyn в Чарынском каньоне Алматинской области. За 6 месяцев он привлек 49 332 посетителей.

Третьим по посещаемости стал визит-центр в Зеренды, Акмолинская область, который за первую половину этого года принял 11 709 человек.







Более 7 тысяч человек побывали в визит-центре Коргалжынского заповедника в Акмолинской области. Более 6 тысяч – в визит-центре "Алтын Эмель" в одноименном национальном парке Алматинской области.

"Визит-центры в нацпарках занимают не более 5% от общей площади особо охраняемых природных территорий и функционируют без вреда для экологии. В них предоставляется информация о месте пребывания и правилах посещения, а также оказываются услуги питания и временного размещения. Подобные объекты нацелены на популяризацию экологического туризма, спрос на который растет в Казахстане с каждым годом", – рассказал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Ранее стало известно, что кемпинг-зона появилась на Большом Алматинском озере.



