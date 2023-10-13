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"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 5,5 миллионов тенге

"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 5,5 миллионов тенге Фото: gov.kz
Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау", которое является монополистом по производству теплоэнергии, незаконно отключало тепло предпринимателям Темиртау, сообщает Zakon.kz.

О нарушениях коллективно сообщили предпринимателя города в антимонополный комитет. Результаты проверки подтвердили, что монополист нарушил законодательство Казахстана, дело было передано в суд, передает E-Karaganda.

"За допущенные нарушения Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", АО "АрселорМиттал Темиртау" привлечено к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 5 520 000 (пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) тенге", – сказано в решении суда.

У монополиста есть время для обжалования судебного постановления.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости. Позднее премьер-министр раскритиковал деятельность предприятия и отметил, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.

Спустя месяц появились слухи, что предприятие будет передано российской компании. Информацию прокомментировали в акимате Карагандинской области, а после подробности рассказал заместитель председателя федерации профсоюзов Мухтар Тиникеев.

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АрселорМиттал Карагандинская область Темиртау
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