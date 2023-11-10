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Лебеди исчезли из ботанического сада Алматы

Лебеди исчезли из ботсада Алматы Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Главного ботанического сада Алматы 10 ноября 2023 года рассказали Zakon.kz, куда исчезли лебеди.

В подписи к видео с птицами на странице в Instagram отмечено:

"Наши лебеди – любимцы всех гостей ботсада – отправились зимовать в теплые павильоны, где они будут жить до весны".

А рыбы, уточнили специалисты, остаются зимовать в пруду, так же, как и в прошлые годы.

"Им не страшны морозы, потому что в холодное время года они уходят в спячку. Для рыб в прудах работает постоянная аэрация". Пресс-служба Главного ботанического сада Алматы

В октябре 2023 года в пресс-службе сделали заявление касательно реконструкции оранжереи.

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