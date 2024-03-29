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Сказочные птицы появились в Ботаническом саду Алматы

Сказочные птицы появились в Ботаническом саду Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 11:27 Фото: phxere
После зимовки лебеди вернулись в Ботанический сад Алматы. Об этом Zakon.kz рассказали 29 марта 2024 года в пресс-службе дендропарка.

Представители парка напомнили, что кормить лебедей и рыб запрещено.

"Друзья, у нас чудесная новость! Наши лебеди благополучно перезимовали, и мы снова вернули их в ботсад. Увидеть и насладиться красотой величественных и грациозных птиц можно будет до поздней осени. Мы в очередной раз просим бережно относиться к нашим питомцам! Напоминаем, что кормить лебедей и рыб запрещено".Пресс-служба Ботанического сада Алматы

Также отмечено, что за уход и кормление рыб и лебедей отвечает специально нанятая для этого компания профессионалов.

"Просчитан строгий рацион с суточной нормой. Всем необходимым их обеспечивают специалисты в нужное время и в необходимом количестве. Нездоровая пища в неконтролируемом количестве может привести к проблемам со здоровьем у лебедей и рыб".Пресс-служба Ботанического сада Алматы

Ранее старейший Ботанический сад Алматы объявил о новом графике работы со 2 апреля 2024 года: Ботсад переходит на летний режим работы.

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Анастасия Московчук
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