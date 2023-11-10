В Алматы снесли крупное нежилое помещение
Отмечено, что собственником земельного участка с целевым назначением "производственное помещение" был построен объект площадью порядка 470 метров, причем частично на земле госфонда.
Расположен он по ул. Брюсова, 4, на пересечении с ул. Скрябина, 35.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Также сказано, что управлением инициировано исковое заявление к собственнику еще в 2021 году, после чего последовали судебные разбирательства.
"Постановлением Алматинского городского суда от 27 апреля 2022 года решение суда первой инстанции о частичном сносе объекта от 2 ноября 2021 года оставлено без изменений", – говорится в сообщении.
27 мая 2022 года судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство и в адрес собственника направлено письмо об исполнении решения суда в добровольном порядке до 13 июня 2022 года, которое собственник не исполнил.
Сегодня, 10 ноября 2023 года, снос объекта начат в присутствии судебных исполнителей.
8 ноября сообщалось, что сразу несколько ЖК и клубных домов снесут в горах Алматы.
14 сентября 2023 года Ерболат Досаев заявлял, что в городе снесут несколько школ. На их месте построят новые.