В Алматы снесли крупное нежилое помещение

По решению суда под снос попало крупное нежилое помещение в Алматы. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Управления градостроительного контроля.

Отмечено, что собственником земельного участка с целевым назначением "производственное помещение" был построен объект площадью порядка 470 метров, причем частично на земле госфонда.

Расположен он по ул. Брюсова, 4, на пересечении с ул. Скрябина, 35.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также сказано, что управлением инициировано исковое заявление к собственнику еще в 2021 году, после чего последовали судебные разбирательства.

"Постановлением Алматинского городского суда от 27 апреля 2022 года решение суда первой инстанции о частичном сносе объекта от 2 ноября 2021 года оставлено без изменений", – говорится в сообщении.

27 мая 2022 года судебным исполнителем возбуждено исполнительное производство и в адрес собственника направлено письмо об исполнении решения суда в добровольном порядке до 13 июня 2022 года, которое собственник не исполнил.

Сегодня, 10 ноября 2023 года, снос объекта начат в присутствии судебных исполнителей.

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