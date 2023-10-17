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Корью заболели ученики 28 школ в Астане

Казахстан корь столица заболеваемость увеличение Фото: pixabay
В 28 общеобразовательных школах столицы выявлены случаи кори у детей. Об этом на брифинге рассказала главный государственный санитарный врач города Астаны Сархат Бейсенова, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Сархат Бейсеновой, с начала учебного года зарегистрировано 35 случаев кори в 28 общеобразовательных школах. 

"Во всех случаях это были заносные случаи. То есть к началу учебного года дети зашли в школу уже в инкубационном периоде. Клинические проявления, начало заболачивания уже произошло в момент учебы. Эпиданамнез был собран. Расследование проведено. Установлено, что дети заболели вне школы. Групповых заболеваний именно в школах у нас не зарегистрировано". Сархат Бейсенова

Комментария вопрос, переводили ли учеников на онлайн обучение, как ранее в одной из школ Алматы, главный санврач отметила, что классы в столичных школах на "дистанционку" не отправлялись.

"Только давали постановления о проведении противоэпидемиологических мероприятий, где были оговорены ограничительные меры по групповой изоляции класса". Сархат Бейсенова

Как пояснили позже в СЭС, в школах, где регистрируются случаи кори устанавливаются ограничительные мероприятия, а именно не допускаются прием вновь прибывших детей, перевод из класса в другой класс. Отменяют проведение культурно-массовых мероприятий и участие в городских мероприятиях. Не допускают посещение контактными лицами бассейна и спортивного зала.

Также заболевшие корью дети выявлены в детских садах.

"У нас 85 детей заболело в детских дошкольных учреждениях. То есть в восьми детсадах было зарегистрировано от 5 и до 9 случаев кори. На сегодня есть единичные случаи регистрации в детских дошкольных учреждениях". Сархат Бейсенова

На брифинге главный санврач столицы указала, что в последние годы сократилась цикличность кори с 10 до 4 лет. 

"Это связано с тем, что увеличивается неимунная прослойка населения за счет увеличения количества отказов родителей от вакцинации и необоснованных медотводов. Обращаюсь к родителям, не отказывайтесь от вакцинации. Обдуманно приходите к правильному решению. А правильно решение – это только вакцинация". Сархат Бейсенова

По данным городской СЭС, в 2023 году первый случай в Астане зарегистрирован в марте и с 1 марта по 16 октября всего зарегистрировано 798 случаев с подозрением на корь, в том числе 620 случаев среди детей до 14 лет или 81 %.

Диагноз кори был подтвержден у 458 пациентов или у 57%, в том числе у детей в возрасте до 14 лет – 364 или 79,4%. Случаев смерти не зарегистрировано. 

Корь – острая вирусная инфекция с воздушно-капельным путем передачи, характеризующаяся циклическим течением с лихорадкой, интоксикацией, катаральным воспалением слизистых оболочек ВДП, глаз и специфической пятнисто-папулезной экзантемой. То есть вероятность заражения выше среди незараженных людей любого возраста (кроме детей до 3 месяцев обладающих пассивным иммунитетом, полученным от матери). Если мать не болела корью и не привита, ребенок восприимчив к кори с первых дней жизни. При заболевании беременной возможно внутриутробное заражение плода. В возрасте 6-10 месяцев дети становятся восприимчивыми к кори. Индекс контагиозности – 93-95%. 

Корь – одно из наиболее заразных инфекционных заболеваний. Во всем мире накоплен обширный опыт по применению коревой вакцины. Коллективный иммунитет против кори формируется исключительно в условиях очень высокого уровня охвата вакцинацией.

На брифинге в СЦК 5 октября 2023 года министр здравоохранения РК Ажар Гиният проинформировала, что алматинская школа, в которой случилась вспышка кори, является одной из самых перегруженных в городе.

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