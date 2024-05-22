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В чем коварство кори для детей, рассказала эксперт

Казахстан, Минздрав, инфекция , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 20:00 Фото: freepik
Руководитель Управления контроля вакциноуправляемых инфекций Комитета санэпидконтроля МЗ РК Нуршай Азимбаева в Астане 22 мая рассказала, почему важно прививать детей против кори, сообщает Zakon.kz.

Нуршай Азимбаева отметила, что ситуация по заболеваемости кори и вспышке говорит о том, что в любой стране не может быть санэпидблагополучия без обеспечения коллективного иммунитета.

"В соответствии с санитарными правилами должно быть 95% охват детей, которые посещают детские сады, вакцинацией против любого из вакциноуправляемых инфекционных заболеваний. Это по правилам Всемирной организации здравоохранения. Это обеспечивает эпидемиологическое благополучие, при появлении одного-двух случаев заражения среди населения инфекция не будет распространяться и не возникает вспышка", – пояснила она.

Между тем, по ее словам, с периода пандемии в Казахстане, как и во всем мире, снизился уровень охвата вакцинацией.

"Люди стали больше отказываться. В период пандемии были локдауны, люди не имели возможности ходить в поликлиники, врачей не хватало, вакцинация была недоступна. У людей из-за прививочной кампании от коронавируса изменилось отношение к вакцинации. Появилась настороженность и страх, люди стали чаще отказываться от вакцинации детей от вирусных инфекций. Если до пандемии в год регистрировали 3-5 тыс. отказов родителей от вакцинации детей, то в 2020 и 2021 годах мы регистрировали 6 тыс. отказов в год", – добавила специалист.

Вспышка кори в Казахстане, заявила она, началась из-за того, что набралось большое число невакцинированных детей. Об этом говорит тот факт, что если во время вспышек кори в 2005, 2015 и 2019 годах преимущественно болели взрослые и подростки, то при последней вспышке больше болели дети до пяти лет.

"Это впервые за многие годы болеют дети. Они оказались не защищены, и именно дети тяжело поддаются лечению. Корь такая инфекция, которая стирает иммунитет. Когда ребенок корью переболел и выжил, у него формируется стойкий иммунитет против этой инфекции. Но если он раньше прививался против других инфекций – дифтерии, столбняка, после того, как он переболел корью, все ранее полученные прививки от других заболеваний аннулируются, иммунитет стирается. И если он столкнется с возбудителем дифтерии или столбняка, он будет уже не защищен. Поэтому корь называют коварной инфекцией. Для восстановления иммунитета потребуется два-три года", – резюмировала спикер.

Осенью 2023 года в Казахстане еженедельно росла заболеваемость корью. С чем связана вспышка инфекции и когда заболеваемость пойдет на спад, можно прочитать здесь.

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