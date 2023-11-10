Штормовое предупреждение объявлено в Алматинской области

В Алматинской области 11 ноября 2023 года объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz.

Ночью на юго-востоке области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега и туман. Ветер восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 2 мороза – 3 тепла, в горных районах области 5 – 10 мороза, днем 10 – 15 тепла, в горных районах области 2 – 7 тепла.

Также возможен сход снежных лавин.





"Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах", – говорится в сообщении ДЧС Алматинской области.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0 – 2, днем 11 – 13 тепла.

В Конаеве – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1– 3, днем 10 – 12 тепла.