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Интеллектуальный класс-конструктор открыли в Акмолинской области

открытие класса Фото: УВП Акмолинской области
В селе Шағалалы Зерендинского района Акмолинской области в общеобразовательной школе при поддержке Национальной лотереи "Сәтті Жұлдыз" был открыт очередной интеллектуальный класс-конструктор, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал официальный амбассадор Министерства культуры и спорта РК Сергей Цырульников, цель проекта – развитие настольных интеллектуальных игр (шахматы, тоғызқұмалақ) среди сельского населения, обеспечение досуга детям и взрослым, а также социализация людей с ограниченными возможностями.

В открытии класса приняли участие сельчане, почетные гости - президент федерации гиревого спорта и армрестлинга Акмолинской области, МС МК по армрестлингу, заслуженный тренер РК Илья Ильин, президент федерации легкой атлетики Акмолинской области, МС МК по легкой атлетике Евгений Мелешенко.

открытие класса

Фото: УВП Акмолинской области

Стоить отметить, в регионе это уже пятый класс, открытый по инициативе Сергея Цырульникова. Ранее появились они в селах Акмол, Кажымукан Целиноградского района, поселках Егиндыколь и Шортанды. До конца года планируют презентовать еще шесть классов.

В рамках мероприятия был заключен меморандум о сотрудничестве в области развития интеллектуальных настольных игр в данном населенном пункте.

открытие класса

Фото: УВП Акмолинской области

В свою очередь акимат Зерендинского района поблагодарил рабочую группу проекта.

К слову, предполагаемый охват обучающихся по интеллектуальным видам спорта в данном классе около 100-150 детей, а также взрослого населения около 50-70 человек в год.

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