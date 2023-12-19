В Акмолинской области открыли девять интеллектуальных классов конструкторов
Кабинет оснащен новым оборудованием, для новичков предоставляется вся необходимая методическая литература. Целью проекта является развитие настольных интеллектуальных игр среди сельского населения, обеспечение досуга детям и взрослым, а также социализация людей с ограниченными возможностями.
Внештатным советником Акима Акмолинской области по вопросам физической культуры и спорта Сергеем Цырульниковым проведена социальная и благотворительная работа с общим охватом более 80 000 000 миллионов человек, в рамках проекта "100 аулов", который был лично отмечен главой государства, как уникальный благотворительный проект, организованный без привлечения государственных средств.
Фото: официальный представитель Сергей Цирульников
В торжественном открытии кабинета приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, казахский силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников, управление образования Акмолинской области, сельчане, ученики и их родители.
"На сегодняшний день в регионе презентованы восемь интеллектуальных классов в селах Акмолинской области, таких как Акмол, Шортанды, Егендиколь, Кажимукан, Шагалалы, Ерейментау, Жибек-Жолы и Жалтырколь. Работа, направленная на создание условия для дополнительного образования детей продолжается. Интеллектуальным образованием охвачено более 40 000 детей в 113 аулах нашей страны. Помимо благотворительной деятельности, в каждом ауле проведена воспитательная работа с сельской молодежью, мастер-классы, вечер вопросов и ответов, открытые тренировки, мотивационные встречи с приглашенными чемпионами данного региона и страны. Дети познают историю о казахских батырах, проникаются любовью к своей родине и ее традициям на примерах демонстрации моих силовых номеров".Сергей Цирульников
Напомним, проект "Интеллектуальный класс-конструктор" является первым начинанием в стране, он направлен на развитие настольных интеллектуальных игр в сельской местности среди детей, сельских жителей, людей с ограниченными возможностями. По словам автора проекта, Сергея Цирульникова это позволит сформировать интеллектуальное поколение будущего. Для взрослого населения появится возможность занять себя досугом по выходным дням, проводить время культурно и насыщенно. Проект позволит укрепить социальные связи в населенном пункте и создать общие интересы.
Появлению современного класса конструктора рады жители поселка Жалтырколь.
"Всегда мечтал отдать дочку на шахматы, сегодня у нас появилась такая возможность, теперь она будет заниматься в свежем, новом и светлом классе, обучаться навыкам игры в шахматы. Это очень сложная игра, которая требует высокого интеллекта и эрудиции. И я надеюсь, что начинания нашего рекордсмена положит начало воспитанию будущих мировых чемпионов по шахматам", – пожелал житель Аршалынского района Рысбек Амангельдинов.
Сообщается, что инициативная группа со главе с рекордсменом Сергеем Цырульниковым посетила более 70 мероприятий социального характера, это спартакиады, субботники, марафоны, соревнования, чемпионаты, круглые столы и форумы. Как проинформировали активисты, в каждой области станы планируется открыть по 100 интеллектуальных классов.