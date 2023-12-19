В Акмолинской области открыли девять интеллектуальных классов конструкторов

В поселке Жалтырколь Аршалынского района в честь дня Независимости Республики презентовали новый интеллектуальный класс конструктор, где дети поселка будут заниматься развитием интеллектуальных способностей, играть в шахматы, шашки, тоғыз құмалақ и другие настольные современные игры.

Кабинет оснащен новым оборудованием, для новичков предоставляется вся необходимая методическая литература. Целью проекта является развитие настольных интеллектуальных игр среди сельского населения, обеспечение досуга детям и взрослым, а также социализация людей с ограниченными возможностями.

Внештатным советником Акима Акмолинской области по вопросам физической культуры и спорта Сергеем Цырульниковым проведена социальная и благотворительная работа с общим охватом более 80 000 000 миллионов человек, в рамках проекта "100 аулов", который был лично отмечен главой государства, как уникальный благотворительный проект, организованный без привлечения государственных средств.

Фото: официальный представитель Сергей Цирульников

В торжественном открытии кабинета приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, казахский силач, четырехкратный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Цырульников, управление образования Акмолинской области, сельчане, ученики и их родители.

"На сегодняшний день в регионе презентованы восемь интеллектуальных классов в селах Акмолинской области, таких как Акмол, Шортанды, Егендиколь, Кажимукан, Шагалалы, Ерейментау, Жибек-Жолы и Жалтырколь. Работа, направленная на создание условия для дополнительного образования детей продолжается. Интеллектуальным образованием охвачено более 40 000 детей в 113 аулах нашей страны. Помимо благотворительной деятельности, в каждом ауле проведена воспитательная работа с сельской молодежью, мастер-классы, вечер вопросов и ответов, открытые тренировки, мотивационные встречи с приглашенными чемпионами данного региона и страны. Дети познают историю о казахских батырах, проникаются любовью к своей родине и ее традициям на примерах демонстрации моих силовых номеров". Сергей Цирульников

Напомним, проект "Интеллектуальный класс-конструктор" является первым начинанием в стране, он направлен на развитие настольных интеллектуальных игр в сельской местности среди детей, сельских жителей, людей с ограниченными возможностями. По словам автора проекта, Сергея Цирульникова это позволит сформировать интеллектуальное поколение будущего. Для взрослого населения появится возможность занять себя досугом по выходным дням, проводить время культурно и насыщенно. Проект позволит укрепить социальные связи в населенном пункте и создать общие интересы.

Появлению современного класса конструктора рады жители поселка Жалтырколь.

"Всегда мечтал отдать дочку на шахматы, сегодня у нас появилась такая возможность, теперь она будет заниматься в свежем, новом и светлом классе, обучаться навыкам игры в шахматы. Это очень сложная игра, которая требует высокого интеллекта и эрудиции. И я надеюсь, что начинания нашего рекордсмена положит начало воспитанию будущих мировых чемпионов по шахматам", – пожелал житель Аршалынского района Рысбек Амангельдинов.

Сообщается, что инициативная группа со главе с рекордсменом Сергеем Цырульниковым посетила более 70 мероприятий социального характера, это спартакиады, субботники, марафоны, соревнования, чемпионаты, круглые столы и форумы. Как проинформировали активисты, в каждой области станы планируется открыть по 100 интеллектуальных классов.