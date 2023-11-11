Акимат обратился к алматинцам из-за гололеда

С 12 по 15 ноября 2023 года в городе Алматы временами ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в снег, сообщает Zakon.kz.

Также, по прогнозу РГП "Казгидромет", ночью снижение температуры воздуха составит до –4 градусов, возможны гололедные явления.

В этой связи Управление развития коммунальной инфраструктуры города выступило с заявлением.

В первую очередь, владельцам транспортных средств рекомендуют заменить летние шины на зимние.

"На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, поэтому призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными, переходить проезжую часть, убедившись, что водитель вас видит и пропускает и помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условиях гололеда, значительно увеличивается.

"В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ просим автовладельцев по возможности ограничить движение по городу, не парковать автомобили у обочины проезжей части". Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Для осуществления противогололедных работ привлечены 10 подрядных организаций, 818 ед. техники и 1240 дорожных рабочих.

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Ранее стало известно, что 12 ноября в Алматы будет перекрыта часть улиц в связи с забегом. По словам акимата, это завершающий забег сезона, который пройдет по самому центру города.