К алматинцам обратились с предупреждением: дожди и мокрый снег

5 ноября в городе Алматы прогнозируют дождь. Осадки будут с перерывами до 8 ноября. В ночь с 6 на 7 ноября ожидается мокрый снег, с понижением температуры воздуха до +2 градусов, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления развития коммунальной инфраструктуры, для предупреждения и ликвидации подтоплений и гололедных явлений будет задействовано 490 единиц коммунальной спецтехники и 1120 дорожных рабочих.

"Для предупреждения гололедных явлений с вечера 6 ноября на местах дислокаций запланировано дежурство 160 пескоразбрасывателей. Настоятельно рекомендуем водителям произвести замену шин на зимние. В связи с возможным возникновением обледенения, накатов на проезжей части дорог, гололедицы на тротуарах просим автолюбителей и пешеходов соблюдать меры предосторожности", – обратились в ведомстве.

По информации РГП "Казгидромет", сегодня, 5 ноября, в городе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный, 2-7 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°C.

6 ноября – облачно, в первой половине ночи небольшой дождь, со второй половины дня дождь с увеличением интенсивности. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10°C, днем +14+16°C.

7 ноября – облачно, ночью и утром дождь с переходом в мокрый снег, днем временами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем +2...+4°C.

В целом о погоде в ноябре в Казахстане можно почитать здесь.