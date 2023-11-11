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Марафон в Алматы: какие улицы будут перекрыты

бег Фото: freepik
12 ноября в Алматы будут перекрыты часть улиц в связи с забегом City Run 2023, сообщает Zakon.kz.

По словам акимата, это завершающий забег сезона, который пройдет по самому центру города. Для любителей бега представлены две дистанции — 10 км и 5 км скандинавская ходьба.

Старт и финиш будут расположены на площади "Астана" по улице Толе би. Маршрут пройдет по улицам Наурызбай батыра, Шевченко, Богенбай батыра и Панфилова.

улицы

Фото: акимат Алматы

улицы

Фото: акимат Алматы

В горах Алматы возможен сход снежных лавин. В связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы жителей и гостей города попросили воздержаться от походов в горы.

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