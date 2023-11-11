Капитальный ремонт объектов культуры в Актобе продолжится

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил с осмотром объекты культуры города. В частности, он побывал в креативном центре, открытом на базе областной юношеской библиотеки имени Саги Жиенбаева, театре кукол "Алакай", в областном центре народного творчества и государственном архиве.

Креативный центр работает с июня этого года. Проект, реализованный при поддержке фонда "Samruk-Kazyna Trust", успешно действует. Число посетителей растет с каждым днем. Аким области осмотрел центр и отметил необходимость привлекать сюда талантливую молодежь, желающую совершенствовать свои знания и навыки.

Фото: акимат Актюбинской области

Глава региона также встретился с членами Союза писателей области, собравшимися в креативном центре. В ходе встречи Асхат Шахаров обсудил актуальные проблемы в сфере культуры, вопросы поддержки и популяризации творчества актюбинских поэтов и писателей, пропаганды культурных и духовных ценностей региона. Все поступившие предложения будут рассмотрены.

Фото: акимат Актюбинской области

Здание кукольного театра "Алакай", построенное в 1956 году, было капитально отремонтировано в прошлом году. Здесь также полностью заменили кровлю, фасад, обновили инвентарь. Сейчас артисты театра ставят новые спектакли и радуют маленьких зрителей.

Директор кукольного театра Асия Курманалина показала главе региона музей и комнату, где хранятся костюмы. Асхат Шахаров поручил содержать здание в порядке.

Фото: акимат Актюбинской области

Областной центр народного творчества остро нуждается в капитальном ремонте. В бывшем Доме металлургов необходимо заменить систему отопления и полы, отремонтировать фасад здания и привести в порядок внутренние помещения. Была разработана проектно-сметная документация на ремонтные работы.

Фото: акимат Актюбинской области

"Мы знаем, что здание старое. Капитальный ремонт однозначно необходим. Поддержим проект. Система отопления, размещенная под полом, должна быть полностью заменена. Об этом также следует предупредить подрядную организацию. Кроме того, необходимо как следует продумать дизайн здания. В разработанной проектно-сметной документации должно быть учтено и ландшафтное благоустройство территории", - поручил аким области руководителям ответственных государственных органов.

Асхат Шахаров побывал и в здании, где сейчас временно размещен областной государственный архив. Глава региона сообщил, что рассмотрит вопрос о капитальном ремонте здания архива, расположенного по улице Лачугина. Он также высказался за необходимость строительства здания архива.

Фото: акимат Актюбинской области

Представители отраслевых госорганов должны выполнять поставленные перед ними задачи, касающиеся содержания объектов сферы культуры. Все поднятые актуальные вопросы находятся на контроле у акима области.