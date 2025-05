Более миллиарда долларов готовы инвестировать в Актюбинскую область компании Китая

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров с делегацией представителей бизнеса и индустриального сектора региона посетил Китайскую Народную Республику, сообщает Zakon.kz.

Были достигнуты важные договоренности, направленные на развитие промышленного потенциала, расширение международного сотрудничества и привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику региона.

Основной целью поездки стало продвижение инвестиционных возможностей области и установление деловых связей с китайскими компаниями. По поручению президента страны, Актюбинская область должна привлечь не менее 1,5 триллиона тенге инвестиций. И эта работа уже началась.

В ходе переговоров в Пекине было подписано четыре меморандума о сотрудничестве. Одним из ключевых достижений стало подписание меморандумов акимом Хромтауского района Нурханом Тлеумуратовым с двумя китайскими компаниями – SUNGROW Renewables Development Co., Ltd и Universal Energy Co., Ltd – о реализации двух проектов по строительству ветроэлектростанций. Общая стоимость инвестиций составила 218,8 млн долларов США.

По первому проекту достигнута договоренность с компанией SUNGROW Renewables Development Co., Ltd о строительстве ветроэлектростанции мощностью 200 мегаватт. Его стоимость – 171 млн долларов США. Реализация проекта начнется в 2025 году, а полная эксплуатация запланирована на 2027 год.

По второму проекту подписано соглашение с компанией Universal Energy Co., Ltd о строительстве еще одной ветроэлектростанции мощностью 100 мегаватт. Стоимость проекта – 47,8 млн долларов США. Ввод объекта в эксплуатацию ожидается к концу 2025 года. В рамках реализации проектов планируется создание 65 новых рабочих мест.

Также между акимом Мугалжарского района Дарханом Ермаганбетовым и китайской компанией Yima Machinery Co., Ltd. был подписан меморандум о строительстве завода по производству среднеуглеродистой легированной стали. Проект включает импорт оборудования, локализацию производства и выпуск продукции из среднеуглеродистой легированной стали для нужд машиностроения и промышленности с созданием 60 новых рабочих мест.

Четвертый меморандум подписан заместителем акима области Абзалом Абдикаримовым с китайской компанией China Non-Ferrous Mining и казахстанской SM Minerals. Документ предусматривает реализацию масштабного проекта по разработке медного месторождения Бенкала в Айтекебийском районе. Проект позволит значительно расширить возможности горнодобывающей промышленности региона. Организатором и инициатором инвестиционного диалога выступает Международный финансовый центр "Астана"в сотрудничестве с Посольством Республики Казахстан в КНР.

Еще один документ – Рамочное соглашение – подписан в Сиане между ТОО "AqtobeCem" и Sinoma (SUZHOU) Construction Co., Ltd. Он касается реализации инвестиционного проекта по строительству цементного завода мощностью 5000 тонн клинкера в сутки в Алгинском районе. Во встрече участвовал акционер ТОО "AqtobeCem" Н. Шакиров. Стороны обсудили текущий статус проекта, а также утвердили график строительно-монтажных работ. Стоимость – 220 млн долларов.

"Мы подписали не просто документы, а реальные соглашения, которые лягут в основу новых предприятий, новых рабочих мест и нового этапа индустриального развития региона. Поездка в Китай стала стратегически важным шагом на этом пути. Мы открыты для сотрудничества и готовы к конструктивному диалогу с международными партнерами", – резюмировал Асхат Шахаров.

В ходе рабочей поездки в КНР делегация посетила провинцию Шаньси и приняла участие в Казахстанско-Китайском форуме торгово-инвестиционного сотрудничества. Приветствуя участников форума, Асхат Шахаров отметил готовность Актюбинской области к активному взаимодействию с китайскими партнерами. Глава региона также акцентировал внимание на транспортно-логистическом потенциале области.

"С 10 мая в Актобе начнет выполнять рейсы грузовая авиакомпания YTO Cargo Airlines. Это значительно усилит транзитную роль региона на маршруте "Китай – Европа". Кроме того, запуск нового железнодорожного маршрута "Шаньси – Казахстан – Узбекистан" позволит существенно сократить сроки поставок", – добавил Асхат Шахаров.

В рамках форума также прошли встречи в формате B2B, в ходе которых казахстанские и китайские компании обсудили конкретные направления сотрудничества. По итогам этих встреч были подписаны двусторонние документы. В частности, ТОО "Рамазан" заключило соглашение с китайской стороной о сотрудничестве в агропромышленной сфере.

Кульминацией визита в Тайюань стало подписание Протокола о намерениях по установлению побратимских отношений между Актюбинской областью и провинцией Шаньси. В торжественном мероприятии принял участие исполняющий обязанности председателя Народного правительства Шаньси Лу Дунлян.

В административном центре провинции Шэньси – городе Сиань – также состоялся официальный прием. Аким области Асхат Шахаров на встрече с губернатором провинции Чжао Ганом представил инвестиционный и промышленный потенциал региона. Глава региона, в ходе встречи с губернатором провинции, инициировал вопрос об открытии прямого авиарейса между Актобе и Сианем. Он подчеркнул, что запуск такого маршрута стал бы значимым стимулом для активизации торгово-экономического сотрудничества и увеличения туристического потока между регионами.

В рамках приема был подписан меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве между Управлением индустриально-инновационного развития Актюбинской области и Управлением коммерции провинции Шэньси. Это важный шаг к углублению торговых, инвестиционных и технологических связей между регионами.

Далее вместе с представителями регионального бизнеса аким области ознакомился с деятельностью промышленного парка "Цзинхэ" Сианьской промышленно-инвестиционной корпорации. Казахстанская сторона выразила заинтересованность в создании аналогичной индустриальной площадки на территории специальной экономической зоны "Актобе".

Рабочая поездка в Сиань завершила визит делегации Актюбинской области в КНР.

Визит был организован при поддержке Министерства иностранных дел Республики Казахстан, Посольства РК в КНР и Консульства в Сиане, открывшегося в 2023 году.