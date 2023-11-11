Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Абайской области ввели запрет на водопой, но вмешалась прокуратура

В Абайской области ввели запрет на водопой, но вмешалась прокуратура Фото: pixabay
В Абайской области отменено решение маслихата, нарушавшее права неограниченного круга лиц. Об этом 11 ноября 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры.

Согласно требованиям действующего законодательства водопой сельскохозяйственных животных разрешается на водных объектах вне зоны санитарной охраны и при наличии водопойных площадок и других устройств, предотвращающих загрязнение и засорение водных объектов.

Однако, маслихат Абайской области своим решением утвердил Правила содержания животных, которым запретил водопой на всех водоемах области без учета вышеуказанных исключений.

"Само по себе данное решение не только незаконно, но и невыполнимо, так как лишает животноводов естественного права доступа к водоемам и затрудняет водопой скота. По протесту прокуратуры области требования Правил приведены в соответствие с действующим законодательством".Прокуратура Абайской области

Тем самым, как говорится в сообщении, восстановлены права и законные интересы 7 000 крестьянских хозяйств и неограниченного круга физических лиц.

8 ноября 2023 года стало известно, что прокуратура Туркестанской области не допустила строительства элитных дач на 270 участках земли в окрестностях Шымкента и предгорьях. Возбуждены восемь уголовных дел.

Читайте также

шахта имени Костенко
Трагедия на шахте Костенко: какую помощь получили родные погибших горняков
Куда павлодарцам жаловаться на действия полицейских
Куда павлодарцам жаловаться на действия полицейских
центр народного творчества
Капитальный ремонт объектов культуры в Актобе продолжится
Анастасия Московчук
Абайская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода в Алматы в ноябре
Мокрый снег и ночные морозы: погода на неделю в Алматы
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Димаш Кудайберген сделал важное заявление
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
Казахстанцев по-новому обманывают в WhatsApp
В Алматы снесли крупное нежилое помещение
В Алматы снесли крупное нежилое помещение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления