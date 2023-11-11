В Абайской области ввели запрет на водопой, но вмешалась прокуратура

В Абайской области отменено решение маслихата, нарушавшее права неограниченного круга лиц. Об этом 11 ноября 2023 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе прокуратуры.

Согласно требованиям действующего законодательства водопой сельскохозяйственных животных разрешается на водных объектах вне зоны санитарной охраны и при наличии водопойных площадок и других устройств, предотвращающих загрязнение и засорение водных объектов.

Однако, маслихат Абайской области своим решением утвердил Правила содержания животных, которым запретил водопой на всех водоемах области без учета вышеуказанных исключений.

"Само по себе данное решение не только незаконно, но и невыполнимо, так как лишает животноводов естественного права доступа к водоемам и затрудняет водопой скота. По протесту прокуратуры области требования Правил приведены в соответствие с действующим законодательством". Прокуратура Абайской области

Тем самым, как говорится в сообщении, восстановлены права и законные интересы 7 000 крестьянских хозяйств и неограниченного круга физических лиц.

8 ноября 2023 года стало известно, что прокуратура Туркестанской области не допустила строительства элитных дач на 270 участках земли в окрестностях Шымкента и предгорьях. Возбуждены восемь уголовных дел.