Без опекунов и отъем жилья: грубые нарушения прав недееспособных выявила прокуратура Алматы

В Алматы выявлены системные нарушения прав недееспособных лиц. Об этом 5 декабря 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

В распространяемом сообщении отмечено, что согласно статьи 121 Кодекса РК "О браке супружестве и семье" лицам, признанным судом недееспособными в течении 20 рабочих дней должен быть назначен опекун для представления интересов, заботы о здоровье и имуществе.

Установлены 423 лица, страдающих психическими расстройствами, другими заболеваниями, которым на протяжении длительного времени и даже годами не назначались опекуны.

"К примеру, гражданин М. в 2001 году был признан судом недееспособным. Законный представитель ему определен лишь в 2022 году, т.е. спустя более 20 лет. Аналогично гражданину О. опекун назначен по истечении 18 лет, гражданке И. – спустя 10 лет, гражданке А. – 9 лет и т.д." Пресс-служба прокуратуры Алматы

Только, как уточнили в ведомстве, на момент анализа выявлены 110 лиц, у которых отсутствовали законные представители.

Указанное приводило к невозможности совершать их родственниками юридические действия, полноценно заботиться о здоровье и имуществе лиц, которые не могут отдавать отчет своим действиям и самостоятельно защищать свои права.

Такая ситуация сложилась из-за несвоевременного направления судами решений на исполнение и отсутствия контроля со стороны самого органа опеки и попечительства.

"Прокуроры также выявили, что уполномоченным органом на имущество 47 недееспособных лиц не были наложены аресты. При этом несвоевременное наложение ареста привело к попытке отъема единственной квартиры душевнобольной Р. путем составления завещания посторонним лицам. По иску прокуратуры Алмалинского района незаконное завещание признано недействительным, недееспособная Р. помещена в один из социальных объектов города". Пресс-служба прокуратуры Алматы

В заключении отмечено, что по представлению прокуратуры Медеуского района за допущенные нарушения 7 должностных лиц органа опеки и попечительства привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты меры по устранению нарушений.

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