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Куда павлодарцам жаловаться на действия полицейских

Куда павлодарцам жаловаться на действия полицейских Фото: pixabay
Гульмира Жанибекова, начальник управления собственной безопасности ДП Павлодарской области заявила Zakon.kz, что телефон доверия в Департаменте полиции области функционирует на протяжении многих лет.

По ее словам, эта эффективная площадка коммуникации с гражданами, чьи права были нарушены сотрудниками полиции.

"Профилактическую работу среди личного состава, в том числе в целях избежания коррупционных проявлений, мы проводим в тесном взаимодействий с Антикоррупционным ведомством. В нашей практике существует несколько форм контроля за деятельностью сотрудников служб и подразделений Департамента".Гульмира Жанибекова

К примеру, продолжает она, с помощью нагрудных видеорегистраторов мы имеем возможность проверить не только качество работы инспекторов патрульной полиции, но и разрешить спорные вопросы.

"Это вполне действенная мера исключения коррупционных рисков. Кроме того, в случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции, можно обратиться на официальную страницу @dp_pavlodar".Гульмира Жанибекова
  • По всем фактам неправомерных действий сотрудников полиции, можно обратиться на круглосуточный телефон доверия УСБ ДП по телефону: 8 (7182) 32-28-22.
  • По вопросам расследований уголовных дел можно позвонить по телефону доверия следственного управления ДП: 8(718-2)32-18-85.
  • По всем вопросам, касательно деятельности органов внутренних дел можно позвонить на телефон дежурной части Департамента полиции: 8 (7182) 32-39-73.
  • Телефон Call-центра МВД- 1402.
  • Телефон Call-центра Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции – 1424.
"Функционирование телефонов доверия осуществляется в круглосуточном режиме, звонки на телефонные номера бесплатные".Гульмира Жанибекова

Ранее стало известно, куда жаловаться на незаконные действия полицейских в Алматы.

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