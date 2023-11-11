Куда павлодарцам жаловаться на действия полицейских

Гульмира Жанибекова, начальник управления собственной безопасности ДП Павлодарской области заявила Zakon.kz, что телефон доверия в Департаменте полиции области функционирует на протяжении многих лет.

По ее словам, эта эффективная площадка коммуникации с гражданами, чьи права были нарушены сотрудниками полиции.

"Профилактическую работу среди личного состава, в том числе в целях избежания коррупционных проявлений, мы проводим в тесном взаимодействий с Антикоррупционным ведомством. В нашей практике существует несколько форм контроля за деятельностью сотрудников служб и подразделений Департамента". Гульмира Жанибекова

К примеру, продолжает она, с помощью нагрудных видеорегистраторов мы имеем возможность проверить не только качество работы инспекторов патрульной полиции, но и разрешить спорные вопросы.

"Это вполне действенная мера исключения коррупционных рисков. Кроме того, в случае неправомерных действий и неэтичного поведения со стороны сотрудников полиции, можно обратиться на официальную страницу @dp_pavlodar". Гульмира Жанибекова

По всем фактам неправомерных действий сотрудников полиции, можно обратиться на круглосуточный телефон доверия УСБ ДП по телефону: 8 (7182) 32-28-22.

По вопросам расследований уголовных дел можно позвонить по телефону доверия следственного управления ДП: 8(718-2)32-18-85.

По всем вопросам, касательно деятельности органов внутренних дел можно позвонить на телефон дежурной части Департамента полиции: 8 (7182) 32-39-73.

Телефон Call-центра МВД- 1402.

Телефон Call-центра Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции – 1424.

"Функционирование телефонов доверия осуществляется в круглосуточном режиме, звонки на телефонные номера бесплатные". Гульмира Жанибекова

Ранее стало известно, куда жаловаться на незаконные действия полицейских в Алматы.