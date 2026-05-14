Общество

Тем, кто на двух колесах: в Казахстане напомнили о важных правилах ПДД

Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Павлодарской области выступили с важным напоминанием к велосипедистам о правилах безопасности на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Командир роты Рахим Ибраев отмечает, что с наступлением теплого сезона на дорогах значительно увеличивается количество велосипедистов.

По его словам, основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются:

  • невнимательность участников движения,
  • пересечение проезжей части в неположенном месте,
  • движение в темное время суток без световозвращающих элементов,
  • нарушение правил маневрирования.

Далее правоохранители перечислили, что необходимо делать велосипедистам:

  • передвигаться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части;
  • пересекать пешеходный переход только пешком, ведя велосипед рядом;
  • использовать световозвращающие элементы и исправные световые приборы в темное время суток;
  • соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию;
  • использовать защитный шлем и средства индивидуальной защиты.

Также есть и рекомендация родителям проводить с детьми профилактические беседы о правилах безопасного поведения на дороге и не допускать управления велосипедом вблизи интенсивного транспортного потока без сопровождения взрослых.

Мы уже писали, что в Алматы по-прежнему остается актуальной тема взаимодействия велосипедистов и пешеходов. Участники дорожного движения, к сожалению, не всегда находят взаимопонимание на городских улицах.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
