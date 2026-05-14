Тем, кто на двух колесах: в Казахстане напомнили о важных правилах ПДД

Сотрудники Департамента полиции (ДП) Павлодарской области выступили с важным напоминанием к велосипедистам о правилах безопасности на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Командир роты Рахим Ибраев отмечает, что с наступлением теплого сезона на дорогах значительно увеличивается количество велосипедистов.

По его словам, основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются:

невнимательность участников движения,

пересечение проезжей части в неположенном месте,

движение в темное время суток без световозвращающих элементов,

нарушение правил маневрирования.

Далее правоохранители перечислили, что необходимо делать велосипедистам:

передвигаться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части;

пересекать пешеходный переход только пешком, ведя велосипед рядом;

использовать световозвращающие элементы и исправные световые приборы в темное время суток;

соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию;

использовать защитный шлем и средства индивидуальной защиты.

Также есть и рекомендация родителям проводить с детьми профилактические беседы о правилах безопасного поведения на дороге и не допускать управления велосипедом вблизи интенсивного транспортного потока без сопровождения взрослых.

