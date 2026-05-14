Тем, кто на двух колесах: в Казахстане напомнили о важных правилах ПДД
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Павлодарской области выступили с важным напоминанием к велосипедистам о правилах безопасности на дорогах, сообщает Zakon.kz.
Командир роты Рахим Ибраев отмечает, что с наступлением теплого сезона на дорогах значительно увеличивается количество велосипедистов.
По его словам, основными причинами дорожно-транспортных происшествий остаются:
- невнимательность участников движения,
- пересечение проезжей части в неположенном месте,
- движение в темное время суток без световозвращающих элементов,
- нарушение правил маневрирования.
Далее правоохранители перечислили, что необходимо делать велосипедистам:
- передвигаться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по правому краю проезжей части;
- пересекать пешеходный переход только пешком, ведя велосипед рядом;
- использовать световозвращающие элементы и исправные световые приборы в темное время суток;
- соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию;
- использовать защитный шлем и средства индивидуальной защиты.
Также есть и рекомендация родителям проводить с детьми профилактические беседы о правилах безопасного поведения на дороге и не допускать управления велосипедом вблизи интенсивного транспортного потока без сопровождения взрослых.
Мы уже писали, что в Алматы по-прежнему остается актуальной тема взаимодействия велосипедистов и пешеходов. Участники дорожного движения, к сожалению, не всегда находят взаимопонимание на городских улицах.
