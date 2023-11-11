В Казахстане складывается критическая ситуация с урожаем подсолнечника

В Казахстане в 2023 году снизится урожай семян подсолнечника. Ожидается, что показатель будет ниже прошлогоднего примерно на 30-40%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает "Хабар 24", такие данные озвучивают в Национальной ассоциации переработчиков масличных культур.

По оценке экспертов, валовой сбор не превысит 850 тысяч тонн. Всему виной засуха, которая бушевала в этом сезоне в основных регионах, производящих семена подсолнечника.

А это означает, что отечественным маслозаводам придется работать в условиях дефицита сырья для производства своей продукции.

Поэтому есть вероятность, что Казахстан будет вынужден увеличивать импорт семян подсолнечника из России.

"Профильным министерствам в этом направлении необходимо позаботиться о том, чтобы масличное сырье не вывозилось из нашей страны. Но, несмотря на то, что у нас в данный момент действуют пошлины, вывоз семян подсолнечника продолжается. И в сезоне 2022-2023 года он превысил 300 тысяч тонн. Это на 40% больше, чем сезоном ранее". Александр Яшков, исп. директор Национальной ассоциации переработчиков масличных культур

Летом 2023 года корреспондент Zakon.kz уже рассказывал, что казахстанские производители семечек подсолнечника столкнулись с большими убытками. Несмотря на то, что их склады в буквальном смысле забиты семенами, товар не удается продать по выгодным ценам.