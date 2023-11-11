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В Астане в рамках акции "Стоп, вандал" проведен рейд в общественных местах

полиция Фото: акимат Астаны
Наряду с правоохранителями в мероприятии приняли участие общественные деятели, ветераны Афганской войны, активисты района, известный спортсмен Айтым Жакупов и волонтеры "Астана жастары", сообщает официальный сайт столичного акимата.

По словам сотрудников полиции, в самой столице за последние 10 месяцев зарегистрировано 120 фактов. Хулиганы повредили такие объекты инфраструктуры, как остановочные павильоны, места отдыха.

граффити

Фото: акимат Астаны

Те, кто допустил вандализм, не останутся безнаказанными. Потому что сейчас все чаще проводятся мероприятия, направленные на выявление подобных нарушений. Данная акция также направлена на охрану городского имущества, поддержание порядка в общественных местах.

Умышленное повреждение чужого имущества влечет административную ответственность, а именно штраф до 200 МРП.

граффити

Фото: акимат Астаны

Составлены и взысканы 90 административных штрафов и наложено 17 административных арестов.

"За последние 10 месяцев по Астане зарегистрировано 120 фактов. Сотрудники полиции после выяснений приняли соответствующие меры. Правоохранители выявляют правонарушителя, составляют административный протокол и направляют материалы в административный суд", – сообщил начальник отделения местной полицейской службы управления полиции Сарыаркинского района Дильшат Койшыбаев.
граффити

Фото: акимат Астаны

В ночном рейде в рамках акции "Стоп, вандал" приняли участие известный спортсмен, один из основателей движения Street Workout Kazakhstan, социальный деятель Айтым Жакупов и волонтеры.

"Активисты этой акцией призвали общественность к чистоте и содержанию нашего города в соответствующем виде. Любой гражданин может приложить усилия, чтобы сохранить облик города. Мы против вандализма. Поэтому мы часто участвуем в подобных рейдах. Наша цель – беседовать с теми, кто устроил беспорядок, проводить воспитательную работу. Приглашаем всех лучше заняться спортом", - отметил Айтым Жакупов.
вандализм

Фото: акимат Астаны

Напомним, по статье 434 КоАП РК было составлено порядка 1200 протоколов.

Благодаря своевременным мерам по борьбе с вандализмом и участию общественности количество случаев ежемесячно снижается.

Рейды продолжаются в 5 районах столицы, по городу ведется ежедневное дежурство, в котором задействованы 2 500 правоохранителей.

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