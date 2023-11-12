В Алматы и Атырау прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

Фото: pixabay

Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в воскресенье, 12 ноября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау и Алматы, передает Zakon.kz.

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