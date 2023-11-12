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В Алматы и Атырау прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В Алматы и Атырау прогнозируют неблагоприятные метеоусловия Фото: pixabay
Специалисты РГП "Казгидромет" сообщили, что в воскресенье, 12 ноября, неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Атырау и Алматы, передает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких областях Казахстана из-за тумана, сильного ветра.

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