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Ветер, осадки и туман: синоптики выпустили штормовое предупреждение на 12 ноября

небо, облака Фото: pixabay
Синоптики "Казгидромет" выпустили штормовое предупреждение по территории Казахстана на 12 ноября. По прогнозам синоптиков, на большей части республики ожидается усиление ветра, осадки и туман, сообщает Zakon.kz.

Ночью и утром на большей части Атырауской области и в городе Атырау ожидается туман. Днем порывы ветра на западе области достигнут 15-20 м/с. 

Ночью и утром на большей части Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается туман.

Ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер: 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь) и туман. В Туркестане ночью ожидается туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер: 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидаются гололед, туман. Ветер на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге Абайской области ожидается туман. Ветер: 15-20 м/с. В городе Семей также ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На западе, севере области ожидается туман. Ветер: 15-20 м/с.

На севере Улытауской области ожидается туман. Ветер: 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер: 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Мангистауской области ожидается туман. Днем на западе, юге области ожидается пыльная буря. Ветер: 15-20 м/с. В городе Актау также прогнозируют ветер с порывами до 18 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области и в областном центре – Петропавловске ожидается туман.

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