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В соцсетях распространяют фейк о причине распространения кори в РК

В соцсетях распространяют фейк о причине распространения кори в РК Фото: министерство здравоохранения РК
Вспышка кори в Казахстане произошла из-за американских биолабораторий. Такое сообщение распространяют казахстанцы в социальных сетях и мессенджерах, сообщает Zakon.kz.

В другом сообщении сказано, что по Шымкенту ходит автобус, который распыляет вирус. Некоторые пользователи пишут, что в школах введут обязательный масочный режим. По информации Stopfake, информацию уже опровергли в Министерстве здравоохранения РК.

В ведомстве сообщили, что информация не соответствует действительности. Масочный режим по поводу кори в учреждениях образования также не планируется.

"На самом деле рост заболеваемости корью среди детей в Казахстане связан с пропуском плановых прививок во время пандемии коронавирусной инфекции, медицинскими отводами, отказами родителей от вакцинации и распространением ложной негативной информации о вреде вакцинации и, как следствие, увеличением числа людей, восприимчивых к вакциноуправляемым инфекциям. Пользователей социальных сетей и всех граждан просим доверять только достоверной информации из официальных источников", – прокомментировала пресс-служба Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Казахстане 1 ноября 2023 года было вынесено постановление главного государственного санитарного врача РК "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори". С 6 ноября 2023 года началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Прививают детей в возрасте от 6 мес. до 10 мес. 29 дней.

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