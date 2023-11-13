Бизнесмены Карагандинской области обратились с просьбой защитить их от фейковых атак в СМИ

Группа бизнесменов Карагандинской области в своем Обращении на имя руководства НПП "Атамекен" Р. Баталова и министра культуры и информации РК А.Балаевой выразили свое возмущение участившимся в последнее время на некоторых интернет ресурсах фейковым атакам на бизнесмена Ерлана Нигматулина.

Поводом обращения послужили участившиеся в ряде сми, ютуб и телеграм каналах публикации, распространяющие заведомо ложную "фейковую" информацию о том, что их бизнес был захвачен или отобран другим предпринимателем – Е.З. Нигматулиным.

В обращении бизнесмены заявляют о том, что их бизнес никем не захватывался и они до сегодняшнего времени являются собственниками своих предприятий.

В частности, предприниматель Павлов Д.И. обращает внимание на статью агентства Казтаг от 8 ноября 2023 года, где приведены высказывания исполнительного директора общественного объединения Әділдік жолы Смагулова Д, которые содержат недостоверную информацию, цитата:

"…Было такое кафе "Жаровня". Там был простой шашлык, маленькая будка с шашлыком, но это была самая проходимая шашлычная в Караганде, там был самый вкусный шашлык. Они разрослись из будки в двухэтажный ресторана, и дошла информация, что их отжали Нигматулины…". Предприниматель, как владелец бизнеса – ресторана "Жаровня" заявляет, "что со дня основания и по настоящее время владеет рестораном, а сведения о том, что наш ресторан якобы "отжали Нигматулины" не соответствует действительности. Дополняя, что "в наш адрес никогда и ни от кого не поступали угрозы, касающиеся отъема нашего семейного бизнеса".

Другой подписант обращения, владелец хлебозавода в Караганде, Васильченко П.А. пишет в обращении, что "никто и никогда не отбирал предприятие, напротив, я расширяю производство, а данные ложные публикации вредят не только бизнес репутации Е. З. Нигматулина, но и нашей деловой репутации, поскольку по прочтению подобных статей у наших партнеров могут возникнуть вопросы и сомнения".

Так, например статьи подобного характера, содержащие недостоверную информацию, также были опубликованы на сайтах и других ресурсах: " загранбюро от 12.08.2021, Masa media от 11.08.2022, Медиазона от 11.08.2022, New times от 14.11.2022, Esquire от 25.09.2022, LADA от 25.09.2022, Регистр ТВ от 12.08.2022, ACCA media от 12.08.2022, BAIGENEWS 15.08.2022, Власть от 15.08.2022, Exclusive от 11.08.2022, KAZTAG от 24.08.2022, KAZTAG от 21.07.2022, Азаттык от 24.08.2022, ютуб канал Adal Adam live от 21.10.2023, KAZTAG от 08.11.2023.

Всего свыше 20 предпринимателей области подписали данное обращение с просьбой защитить их права и не допускать распространение недостоверной информации порочащей их деловую репутацию.

Фото: заявление группы предпринимателей

Фото: заявление группы предпринимателей

Фото: заявление группы предпринимателей