Дополнительные автобусы будут курсировать после матча Казахстан – Сан-Марино

17 ноября на столичном стадионе Астана Арена состоится квалификационный матч Чемпионата Европы – 2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.

Матч начнется в 21:00 17 ноября по времени Астаны.



В этот день усилят работу общественного транспорта до стадиона "Астана Арена".

Для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

парковка "Столичный цирк";

парковка СК "Казахстан";

парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

парковка Дворец "Жастар".

"После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра", – рассказали в акимате.

Автолюбителей призвали на период проведения матча пользоваться общественным транспортом.