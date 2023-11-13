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Дополнительные автобусы будут курсировать после матча Казахстан – Сан-Марино

Дополнительные автобусы будут курсировать после матча Казахстан – Сан-Марино Фото: автопарк №1
17 ноября на столичном стадионе Астана Арена состоится квалификационный матч Чемпионата Европы – 2024 между сборными Казахстана и Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.

Матч начнется в 21:00 17 ноября по времени Астаны.

В этот день усилят работу общественного транспорта до стадиона "Астана Арена".

Для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

  • парковка "Столичный цирк";
  • парковка СК "Казахстан";
  • парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";
  • парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);
  • парковка Дворец "Жастар".
"После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №№10, 12, 21, 26, 27, 28, 37, 40, 49, 51, 53, 60 и 303, которые будут ожидать на остановках по проспекту Кабанбай батыра",  – рассказали в акимате. 

Автолюбителей призвали на период проведения матча пользоваться общественным транспортом.

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