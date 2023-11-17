Где в Астане можно будет посмотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Сан-Марино

Сегодня, 17 ноября 2023 года, на стадионе "Астана Арена" пройдет квалификационный отборочный матч турнира Чемпионата Европы-2024, в котором встретятся сборные Казахстана и Сан-Марино, сообщает Zakon.kz.

В столичном акимате рассказали, где можно будет посмотреть онлайн-трансляцию матча Казахстан – Сан-Марино.

"17 ноября в 21:00 по времени Астаны в столичном Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова состоится прямая трансляция матча отборочного турнира Чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана примет команду Сан-Марино", – говорится в сообщении.

Как отметили власти столицы, вход во Дворец единоборств им. Ж. Ушкемпирова свободный.

Фото: Telegram/astana_newss

Также в акимате Астаны напомнили, что для удобства болельщиков и с целью минимизации заторов с пяти перехватывающих парковок в 19:30 будут организованы специальные шаттл-автобусы с обратным вывозом:

парковка "Столичный цирк";

парковка СК "Казахстан";

парковка Мечеть "Әзірет Сұлтан";

парковка Мечеть "Әбу Насыр Әл-Фараби" (Нұр-Астана);

парковка Дворец "Жастар".

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"После окончания игры болельщики смогут уехать на дополнительных городских и пригородных маршрутах: №10, №12, №21, №26, №27, №28, №37, №40, №49, №51, №53, №60 и №303, которые будут ожидать на остановках по пр. Кабанбай батыра", – добавили в столичном акимате.

Следующий решающий матч группового раунда предстоит сборной Казахстана в ночь на 21 ноября: подопечные Магомеда Адиева сыграют со Словенией на выезде.