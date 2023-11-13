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У чиновников Кызылординской области вымогали деньги, угрожая опубликовать интимные фото

У чиновников из Кызылординской области мошенники вымогали деньги, угрожая опубликовать интимные фото Фото: pixabay
В Кызылординской области выявили банду мошенников, которые шантажировали госслужащих из-за откровенных фото. Им заявили, что, если они не заплатят деньги, снимки предадут широкому распространению. Один из чиновников обратился за помощью в полицию, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Кызылординского областного суда, аферисты создавали фейковые страницы в социальных сетях, выставляя на аватарку фотографии красивых девушек. Потом от имени этой девушки заводили диалог с мужчинами. Через время шантажисты отправляли обнаженные фотографии. 

Взамен фейковая красотка просила прислать и ей пикантные фото. Потом подключались другие участники банды, в обязанности которых входил шантаж. Они просили прислать на карту деньги. Угрожали, что фото будет выложено в открытом доступе.

12 госслужащих и известных в Кызылординской области должностных лиц стали жертвами мошенников.

После проведения расследования стало известно, что 11 пострадавших сумели вернуть свои деньги: они отказались от гражданских исков. Единственный — потерпевший Б. не получил обратно отправленные 500 тысяч тенге и решил подать в суд на вымогателей.

На суде вина подсудимых была доказана, сами мошенники признали свою вину.

Приговор суда вынесен в отношении троих подсудимых, их признали виновными по пунктам 2) и 3) части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Каждому из них назначено ограничение свободы сроком на 3 года и 6 месяцев, а также привлечение к принудительному труду по 100 часов в год в течение исполнения наказания. В солидарном порядке с подсудимых взыскан ущерб в размере 500 000 тенге. Приговор вступил в законную силу.

Похожая история также произошла в Атырау в ноябре 2023 года, только жертвой шантажа оказалась девушка, ей угрожал парень, гражданин Узбекистана, с которым она переписывалась в соцсетях. 

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