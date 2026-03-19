События

В Кызылординской области чиновник скрывал арест поддельным больничным

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 11:05 Фото: freepik
Прокуратура Кызылординской области выявила уголовное правонарушение должностного лица Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Zakon.kz.

Известно, что начальник отдела Сырдарьинского районного управления, находясь под административным арестом на 15 суток, пытался скрыть свое отсутствие на работе, предоставив руководству поддельный лист временной нетрудоспособности.

Но следствие установило, что документ был подготовлен врачом Сырдарьинской районной больницы.

Уже в ходе судебного разбирательства врача признали виновным в подделке документа. Он получил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Что касается начальника отдела, то он признан виновным в использовании подложного документа и оштрафован на 20 месячных расчетных показателей.

Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что Комитет национальной безопасности раскрыл масштабные нарушения при оформлении водительских прав и регистрации недвижимости – в нескольких регионах Казахстана выявлены факты взяточничества и злоупотребления полномочиями.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Кызылординской области чиновников подозревают в хищении 200 млн тенге
11:02, 11 декабря 2023
В Кызылординской области чиновников подозревают в хищении 200 млн тенге
Чиновники акимата нарушили Конституционный закон в Кызылординской области
09:29, 16 января 2024
Чиновники акимата нарушили Конституционный закон в Кызылординской области
Кишечную палочку нашли в трех детсадах Байконура
20:20, 10 июля 2024
Кишечную палочку нашли в трех детсадах Байконура
Последние
Популярные
Читайте также
В России затруднились выявить победителя матча "Астана" - "Тобыл" в КПЛ
11:34, Сегодня
В России затруднились выявить победителя матча "Астана" - "Тобыл" в КПЛ
"Они - лучшие": дочь миллиардера из США возвела на вершину игру Рыбакиной и Соболенко
11:14, Сегодня
"Они - лучшие": дочь миллиардера из США возвела на вершину игру Рыбакиной и Соболенко
Казахстанские теннисистки пострадали на топ-турнире в Майами
10:52, Сегодня
Казахстанские теннисистки пострадали на топ-турнире в Майами
Экс-игрок "Астаны" отклонял предложения клубов из Казахстана: подробности
10:42, Сегодня
Экс-игрок "Астаны" отклонял предложения клубов из Казахстана: подробности
