В Кызылординской области чиновник скрывал арест поддельным больничным

Прокуратура Кызылординской области выявила уголовное правонарушение должностного лица Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Zakon.kz.

Известно, что начальник отдела Сырдарьинского районного управления, находясь под административным арестом на 15 суток, пытался скрыть свое отсутствие на работе, предоставив руководству поддельный лист временной нетрудоспособности.

Но следствие установило, что документ был подготовлен врачом Сырдарьинской районной больницы.

Уже в ходе судебного разбирательства врача признали виновным в подделке документа. Он получил наказание в виде одного года ограничения свободы.

Что касается начальника отдела, то он признан виновным в использовании подложного документа и оштрафован на 20 месячных расчетных показателей.

Приговор уже вступил в законную силу.

