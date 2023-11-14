Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Суд по делу "Семей орманы", приговор Максату Кожабаеву и "золото" спортменов по джиу-джитсу – главное к утру

Суд по делу "Семей орманы", приговор Максату Кожабаеву и "золото" спортменов по джиу-джитсу – главное к утру Фото: скриншот с видео, wikimedia
Двух сотрудников резервата "Семей орманы" судят за лесной пожар, в котором погибли 14 человек. Экс-зампредседателя Антикора Максата Кожабаева приговорили к 5,5 года колонии. Казахстанские спортсмены взяли "золото" на ЧМ по джиу-джитсу, сообщает Zakon.kz.

Суд по делу "Семей орманы"

В Абайской области начался суд по делу о лесном пожаре, в котором летом 2023 года погибли 14 человек. На скамье подсудимых двое сотрудников государственного природного резервата "Семей орманы".

Приговор Максату Кожабаеву

Судебное разбирательство по громкому делу Кожабаева завершили. Экс-зампредседателя Антикора приговорили к 5,5 года колонии. Его признали виновным в получении 100 тысяч долларов мошенническим путем.

"Золото" борцов

В обще командном зачете сборная Казахстана по джиу-джитсу забрала комплект золотых медалей на Чемпионате мира, который прошел в латвийском Даугавпилс. В общей сложности казахстанские спортсмены собрали 20 золотых медалей в различных дисциплинах.

Новости Казахстана

Зайнутдинов сделал заявление о сборной Казахстана после травмы.

У чиновников Кызылординской области вымогали деньги, угрожая опубликовать интимные фото.

Подозреваемых в кражах на 100 млн тенге задержали с поличным в Костанае.

Трагическое ДТП произошло вблизи трассы Алматы-Бишкек.

В Астане снесли незаконно построенный жилой комплекс.

От ножевых ранений скончался 22-летний житель Костаная.

Светофор упал на голову беременной жительнице Тараза.

В Актау уволенного учителя восстановили в должности после возмущений родителей школьников.

Целый лес вырубили в Жетысуской области двое мужчин.

Спасти годовалого малыша от удушения помог диспетчер скорой помощи Усть-Каменогорска.

Мировые события

Армия Израиля взяла в осаду крупнейшую больницу сектора Газа.

Доставка гуманитарного груза в Газу под угрозой срыва из-за нехватки топлива – ООН.

Премьер-министр Польши подал в отставку вместе со своим правительством.

Умерла старшая сестра Дональда Трампа.

Читайте также

Спасти годовалого малыша от удушения помог диспетчер скорой помощи Усть-Каменогорска
Спасти годовалого малыша от удушения помог диспетчер скорой помощи Усть-Каменогорска
Целый лес вырубили в Жетысуской области двое мужчин
Целый лес вырубили в Жетысуской области двое мужчин
Стрельбу по полицейским открыл житель Костанайской области, убегая от погони
Стрельбу по полицейским открыл житель Костанайской области, убегая от погони
Мария Мельникова
Антикор Абайская область Жетысуская область ДП Алматы Бахтиер Зайнутдинов Актау Казахстан Костанайская область Кызылординская область Тараз Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
певица
Алла Пугачева обратилась к "кучке оголтелых недоличностей", "рабам" и "холопам"
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Аномальное тепло вернется в Казахстан
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Количество уволенных казахстанцев растет
Количество уволенных казахстанцев растет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления