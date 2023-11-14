Суд по делу "Семей орманы", приговор Максату Кожабаеву и "золото" спортменов по джиу-джитсу – главное к утру
Суд по делу "Семей орманы"
В Абайской области начался суд по делу о лесном пожаре, в котором летом 2023 года погибли 14 человек. На скамье подсудимых двое сотрудников государственного природного резервата "Семей орманы".
Приговор Максату Кожабаеву
Судебное разбирательство по громкому делу Кожабаева завершили. Экс-зампредседателя Антикора приговорили к 5,5 года колонии. Его признали виновным в получении 100 тысяч долларов мошенническим путем.
"Золото" борцов
В обще командном зачете сборная Казахстана по джиу-джитсу забрала комплект золотых медалей на Чемпионате мира, который прошел в латвийском Даугавпилс. В общей сложности казахстанские спортсмены собрали 20 золотых медалей в различных дисциплинах.
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