Суд по делу "Семей орманы", приговор Максату Кожабаеву и "золото" спортменов по джиу-джитсу – главное к утру

Двух сотрудников резервата "Семей орманы" судят за лесной пожар, в котором погибли 14 человек. Экс-зампредседателя Антикора Максата Кожабаева приговорили к 5,5 года колонии. Казахстанские спортсмены взяли "золото" на ЧМ по джиу-джитсу, сообщает Zakon.kz.

Суд по делу "Семей орманы"

В Абайской области начался суд по делу о лесном пожаре, в котором летом 2023 года погибли 14 человек. На скамье подсудимых двое сотрудников государственного природного резервата "Семей орманы".

Приговор Максату Кожабаеву

Судебное разбирательство по громкому делу Кожабаева завершили. Экс-зампредседателя Антикора приговорили к 5,5 года колонии. Его признали виновным в получении 100 тысяч долларов мошенническим путем.

"Золото" борцов

В обще командном зачете сборная Казахстана по джиу-джитсу забрала комплект золотых медалей на Чемпионате мира, который прошел в латвийском Даугавпилс. В общей сложности казахстанские спортсмены собрали 20 золотых медалей в различных дисциплинах.

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