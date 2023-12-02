Скандальное увольнение педагога в Актау: учителю урезали зарплату, администрации объявили выговор

После скандала, который вызвало увольнение учителя биологии первой школы Актау Натальи Дроздовой, которую в последствии восстановили в должности, родители учащихся добились наказания для исполняющей обязанности директора школы, сообщает Zakon.kz.

В начале ноября первую школу Актау потрясли события, которые развернулись в учебном заведении после увольнения учителя биологии Натальи Дроздовой. Родители учащихся и сами школьники устроили борьбу за педагога и добились ее восстановления в должности. Из-за скандала прокуратура назначила проверку. Однако родители школьников остались не довольны тем, что исполняющая обязанности директора школы, которая, по мнению обратившихся, незаконно освободила педагога от должности, не понесла наказания, передает Лада.

"Почему нет наказания за проступок, который совершила исполняющая обязанности директора. Никто не понёс наказание. Просто сняли статус "ИО", дальше она продолжает работать в статусе завуча школы. Должностное правонарушение – есть, а наказания – нет!", – заявили возмущенные родители.

В городском отделе образования Актау рассказали, что меры были предприняты две недели назад. Об этом есть соответствующий приказ.

"За ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей объявлен выговор и.о. директора КГУ "Общеобразовательная школа №1" отдела образования по городу Актау". Пресс-служба горотдела образования Актау

При этом, в ведомстве отметили, что наказание понесет и уволенный ранее педагог, Наталья Дроздова. Из-за того, что она отсутствовала в школе три дня ее лишат части заработной платы.

"В трудовом кодексе РК не существует понятия "отгул". В соответствии со статьёй 97 Трудового кодекса РК, разрешается брать отпуск без сохранения заработной платы или в соответствии с пунктом 3 статьи 92 ТК РК, взять дни за счёт отпуска. Так как в заявлении учителя и объяснительной она просила отпуск без содержания, то соответственно за три дня (1, 2, 3 ноября) ей не будет начислена заработная плата. Но при этом она обязана была ознакомиться с приказом". Пресс-служба горотдела образования Актау

9 ноября стало известно, что внезапное увольнение учителя в одной из школ Актау посреди учебного процесса вызвало возмущение у родителей. Позднее в социальной сети появилось видеообращение школьников к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой восстановить уволенного учителя биологии в должности.

Несколькими днями позднее стало известно, что администрация школы направила уволенному педагогу уведомление о восстановлении на рабочем месте. Два дня спустя в прокуратуре сообщили, что случай стал поводом для проверки, которая, как стало известно, продолжается до сих пор.