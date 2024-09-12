В одном из микрорайонов Алматы отключат холодную воду

В Алматы 13 сентября в одном из микрорайонов на время отключат воду, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о мкр. Таугуль-3 в Ауэзовском районе. Как сообщили в "Алматы су", 13 сентября с 9:00 до 20:00 там будут введены временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания.

"Временные ограничения холодного водоснабжения в указанном городском секторе необходимы для ввода в эксплуатацию нового водопровода", – отметили в организации.

Жителей микрорайона просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Кроме того, сегодня, 12 сентября, стало известно, что из-за празднования Дня города на четыре дня перекроют участок по улице Толе би.