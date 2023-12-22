В Казахстан доставили останки трех воинов, погибших в Великой Отечественной войне

В Астану специальным авиабортом доставлены останки трех воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, сообщает Zakon.kz.

Ритуал встречи останков красноармейцев состоялся 22 декабря в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК с участием музыкантов Центрального военного оркестра, знаменной группы и военнослужащих роты почетного караула.

Фото: пресс-службы Минобороны

Начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Бауыржан Артыков выразил признательность всем, кто принимает активное участие в поисках останков воинов-казахстанцев.

"Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всего казахстанского народа. На фронт убыло миллион 200 тысяч казахстанцев, более 600 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Их подвиги служат нынешним защитникам Отечества примером стойкости духа, несгибаемого мужества, самоотверженности и любви к Родине", – сказал Бауыржан Артыков.

Благодаря сохранившимся бланкам в солдатских медальонах удалось установить личности бойцов. Это красноармейцы Силан Маметов (1912 года рождения, уроженец Казалинского района, Кызылординской области), Кадирбек Даулеткулов (1922 года рождения, уроженец Меркинского района, Жамбылской области) и Кисым Адиев (1911 года рождения, уроженец г. Гурьев, Гурьевской области).

"Они положили свою жизнь на алтарь Победы, не пожалели себя, не сдались в плен, до последнего выполняли свой воинский долг. Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев. Она воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц. Мы выражаем признательность поисковикам за выполнение благородной миссии", – отметил председатель ОО "Атамның аманаты" Мурат Молдагалиев.

Красноармеец 144 стрелковой дивизии Силан Маметов погиб в 1941 году. Его останки обнаружены близ деревни Апальщино, Рузского района, Московской области поисковым отрядом "Эхо войны".

Казахстанского воина Кадирбека Даулеткулова нашли поисковики отряда "Застава св. Ильи Муромца" у деревни Муравль, Троснянского района, Орловской области.

Пропавший без вести в 1942 году Кисым Адиев был обнаружен в урочище у деревни Батюшково, Темнинского района, Смоленской области.

Родственников Силана Маметова пока не удалось разыскать. Поисковики ОО "Atamnyn Amanaty" нашли родных солдата Кисыма Адиева, которые проживают в городе Атырау. В Астану из Жамбылской области прибыл правнук брата Кадирбека Даулеткулова – Ернур Наметкул.

"Кадырбек Даулеткулов ушел на фронт в 1941 году. К сожалению, создать семью не успел, детей нет. Все эти годы мы искали его. Выяснилось, что дед был пограничником и погиб на Курской дуге. От имени всей нашей семьи хочу выразить огромную благодарность руководству Министерства обороны, всем поисковикам, за проделанную большую работу. Это особая миссия", – поделился он.

Поисковики также передали родственникам личные вещи красноармейцев: награды, каски, металлические кружки, саперные лопаты, пуговицы и другие свидетельства того жестокого времени.

Перезахоронение останков красноармейцев состоится в регионах, где с воинскими почестями их предадут земле.