Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Спорт
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сайгаки, тазы, "Сакский стиль": как выглядят новые тенге

Сайгаки, тазы, "Сакский стиль": как выглядят новые тенге Фото: Zakon.kz
Национальный банк Казахстана (НБК) на конгрессе финансистов 15 ноября 2023 года презентовал новую серию банкнот национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Новая банкнота номиналом 500 тенге

Сайгаки, тазы, цифровой тенге: как выглядят новые банкноты

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 1000 тенге

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 2000 тенге

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 5000 тенге

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 10 000 тенге

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 20 000 тенге

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Сайгаки, тазы,

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается в пресс-релизе НБК, новая серия банкнот тенге "основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана".

"Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5000 тенге будет доступна уже к концу этого года".Пресс-служба Нацбанка РК

В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны.

"Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан".Пресс-служба Нацбанка РК

В НБК напомнили о порядке параллельного обращения и обмена банкнот.

"После выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца постепенно изымаются из обращения. Национальный банк устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в один год, который может быть продлен при необходимости".Пресс-служба Нацбанка РК

В период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального Банка, АО "Казпочта" и БВУ.

"После завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Национального банка – бессрочно".Пресс-служба Нацбанка РК

Информацию о сроках и порядке параллельного обращения в НБК будет пообещали разместить дополнительно.

Материал по теме

Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане

Ранее сообщалось, что Национальный Банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан. Подробности по ссылке выше.

Читайте также

Статью о семейном насилии хотят внести в УК РК
Случаев семейного насилия в Казахстане стало на 20% меньше с начала года
Сильный ветер прогнозируют синоптики в Алматинской области
Сильный ветер прогнозируют синоптики в Алматинской области
Россия передала Казахстану останки погибшего воина
Россия передала Казахстану останки погибшего воина
Динара Халдарова
Интересное Нацбанк РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Казахстан, соцпомощь, трудовая книжка
Кому не нужна трудовая книжка для оформления пенсии в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Новая 10-тысячная купюра появится в Казахстане
Как в Казахстане будут проверять знания студентов: новые правила
Как в Казахстане будут определять знания студентов: новые правила
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления