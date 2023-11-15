Сайгаки, тазы, "Сакский стиль": как выглядят новые тенге

Национальный банк Казахстана (НБК) на конгрессе финансистов 15 ноября 2023 года презентовал новую серию банкнот национальной валюты, сообщает Zakon.kz.

Новая банкнота номиналом 500 тенге

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 1000 тенге

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 2000 тенге

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 5000 тенге

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 10 000 тенге

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Новая банкнота номиналом 20 000 тенге

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Фото: пресс-служба Нацбанка РК

Как отмечается в пресс-релизе НБК, новая серия банкнот тенге "основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана".

"Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5000 тенге будет доступна уже к концу этого года". Пресс-служба Нацбанка РК

В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны.

"Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан". Пресс-служба Нацбанка РК

В НБК напомнили о порядке параллельного обращения и обмена банкнот.

"После выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца постепенно изымаются из обращения. Национальный банк устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в один год, который может быть продлен при необходимости". Пресс-служба Нацбанка РК

В период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального Банка, АО "Казпочта" и БВУ.

"После завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Национального банка – бессрочно". Пресс-служба Нацбанка РК

Информацию о сроках и порядке параллельного обращения в НБК будет пообещали разместить дополнительно.

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Ранее сообщалось, что Национальный Банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан. Подробности по ссылке выше.