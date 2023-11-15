Сайгаки, тазы, "Сакский стиль": как выглядят новые тенге
Новая банкнота номиналом 500 тенге
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Новая банкнота номиналом 1000 тенге
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Новая банкнота номиналом 2000 тенге
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Новая банкнота номиналом 5000 тенге
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Новая банкнота номиналом 10 000 тенге
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Новая банкнота номиналом 20 000 тенге
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Как отмечается в пресс-релизе НБК, новая серия банкнот тенге "основана на элементах "Сакского стиля" и отражает наследие страны – от уникальной культуры номадов до современного Казахстана".
"Новый банкнотный ряд поступит в обращение по мере изготовления. Первая банкнота обновленного дизайна номиналом 5000 тенге будет доступна уже к концу этого года".Пресс-служба Нацбанка РК
В соответствии с международной практикой, дизайн банкнот обновляется поэтапно в целях внедрения усовершенствованных степеней защиты и профилактики фальшивомонетничества. Также важным элементом является популяризация культурных ценностей и истории страны.
"Новые банкноты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан".Пресс-служба Нацбанка РК
В НБК напомнили о порядке параллельного обращения и обмена банкнот.
"После выпуска банкнот нового дизайна банкноты предыдущего образца постепенно изымаются из обращения. Национальный банк устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов в один год, который может быть продлен при необходимости".Пресс-служба Нацбанка РК
В период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем платежам и переводам. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального Банка, АО "Казпочта" и БВУ.
"После завершения периода параллельного обращения все банки и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение 3 лет, филиалы Национального банка – бессрочно".Пресс-служба Нацбанка РК
Информацию о сроках и порядке параллельного обращения в НБК будет пообещали разместить дополнительно.
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Ранее сообщалось, что Национальный Банк Казахстана с 15 ноября 2023 года выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 10 000 тенге, посвященную 30-летию введения в обращение национальной валюты Республики Казахстан. Подробности по ссылке выше.