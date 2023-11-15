Руслан Жаксылыков: Только слабый может поднять руку на женщину

Министр обороны Руслан Жаксылыков в кулуарах мажилиса 15 ноября 2023 года высказался о бытовом насилии в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у министра обороны, как нужно воспитывать мальчиков, чтобы они в будущем не поднимали руки на женщин.

"Начнем с того, что основа воспитания дается в семье: как родители относятся к своим детям, так и в последствии дети будут относиться к окружающим. Вообще не к чести любого мужчины – поднимать руки на женщин. Только слабый может поднять руку на женщину", - заявил министр обороны Руслан Жаксылыков.

По его словам, мужчина, это в первую очередь, защитник, как своего государства, так и своей семьи.

15 ноября 2023 года депутат мажилиса предложила ужесточить в Казахстане наказание на бытовое насилие.

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На пленарном заседании Жулдыз Сулейменова подняла проблему слабой защиты женщин и детей от насилия и потребовала ужесточить наказание, и назначить ответственный госорган по борьбе с насилием в быту.

По словам депутата, ужасная информация о подозреваемом в убийстве собственной жены ранее осужденном за коррупцию, а затем амнистированном экс-чиновнике, спровоцировала высокий резонанс в обществе.

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Но не прошло нескольких дней и общество узнало о еще более шокирующем случае об изнасиловании девушки полицейским в Талдыкоргане. Эти факты вновь возвращают общее внимание к острой проблеме бытового насилия.