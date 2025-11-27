#АЭС в Казахстане
Общество

Кто может заплатить и не служить в армии, рассказали в Минобороны

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 18:08 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра обороны Серик Бурамбаев в кулуарах Мажилиса 27 ноября 2025 года высказался про альтернативную службу в армии, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что в Казахстане нет альтернативной службы.

"Но у нас есть возможность по достижении 24 лет при наличии определенной отсрочки или по состоянию здоровья официально заплатить и пройти 40-дневные курсы (и получить военный билет. – Прим. ред.)", – добавил он.

По его словам, курсы стоят примерно 240 тыс. тенге.

"Первое требование – возраст 24 года и старше. Второе – наличие определенных ограничений. Становится в очередь, оплачивает и по мере, как очередь подходит, проходит курсы", – пояснил Серик Бурамбаев.

Заместитель министра обороны Серик Бурамбаев прокомментировал случай, когда военнослужащий разбил о голову бутылку и лишился глаза в Жамбылской области.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
