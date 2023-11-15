"Отключите телефоны, и вымрет культура": автор молодежной пьесы о современниках

В рамках ХІ Кызылординского регионального гражданского форума "Гражданское общество и культура: приоритеты и ценности для преобразования Казахстана" студенты Кызылординского университета имени Коркыт Ата поставили спектакль "Вечер пятницы".

Корреспондент Zakon.kz встретился с автором пьесы Анар Изден и узнал об участии молодежи в социальных проектах и новом формате форума.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

– В своей пьесе "Вечер пятницы" Вы упомянули множество проблем, касающихся не только молодежи, но и общества в целом, старшего поколения в том числе. Почувствовали ли авторы, режиссеры, актеры поддержку от молодежного зрителя?

– К сожалению, во все времена настоящего "театрального зрителя" всегда очень мало… Тем более, когда современная молодежь не испытывает к театру, классической музыке, выставкам картин, балету и опере большой любви, надеяться, что все сразу поймут – большая ошибка. Наша постановка – дебют студентов, никогда ранее не участвовавших в художественных постановках. Это будущие музыканты, учащиеся института по специальности "педагогика и традиционное искусство". Многие из них, как они сами признались, никогда не были в театре. Современное общество нуждается в переосмыслении приоритетов. Мы, наконец-то, стали понимать, что без развития культурного гражданского общества невозможно достичь успешного социально-экономического развития страны. Молодежь – это стратегический ресурс государства, поэтому государство, бизнес и НПО обязаны делать совместные реальные шаги, чтобы изменить отношение молодежи к культуре в целом, культуре демократии, экологической культуре, гражданской сознательности, социальной ответственности.

Не утверждаю, что спектакль "Вечер пятницы" поддержали все 400 человек, пришедших на премьеру. Но, однозначно, каждый обрел для себя что-то новое: кто-то заинтересовался театром, кому-то понравилась игра актеров или музыка, кто-то ищет стихи, прозвучавшие на сцене. Другие понимают происходящее более глубоко: начинают раздумывать о философии "жеті ата" с точки зрения сиротства, о влиянии архаичных традиций с точки зрения темы прав человека и качества жизни... В любом случае, театр – мощный эмоциональный инструмент, и он должен развиваться как важная технология профилактики негативных социальных явлений.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

– Кроме студентов, в спектакле участвовали деятели культуры...

– В постановке были заняты два профессионала театрального искусства, отличники культуры. Это режиссер Азиза Издикулова и актер Кызылординского казахского академического музыкального драматического театра имени Нартая Бекежанова Угым Баймаханов. Это люди, более 20 лет работающие в сфере культуры. До этого мы уже взаимодействовали с ними в проекте "Решение проблем гендерного неравенства через творческие постановки" общественного объединения "Кызылординский женский информационный центр", реализованном при финансовой поддержке международного фонда "Евразия". В рамках проекта в прошлом году мы поставили спектакль "Жанымның ұясы". В 2023 году решили предложить данный формат областному управлению общественного развития, которое после долгих и томительных обсуждений поддержал постановку в рамках мероприятий Гражданского форума. Это своеобразный мастер-класс, который научил дебютантов не только азам художественного мастерства, но и основе взаимодействия в команде, сопереживанию, сочувствию, уважению к старшим, друг к другу: слушать, слышать, понимать, подсказать, быть рядом в трудный психологический момент. Театр воспитывает не только зрителя, понимаете... Это такая реальная, эффективная и действенная форма воспитания молодежи.

К сожалению, сегодня в НПО все меньше активных молодежных организаций. Ни "Год молодежи", ни "Год волонтеров" не смогли достаточно вдохнуть воздуха "добровольческому" настроению, разбудить в них желание быть полезными обществу. Идея "Вечера пятницы" хороша тем, что никто, даже единственный "взрослый" – преподаватель истории Адам Алдабергенович, не читает нотаций, не "учит жить". Студенты в уютном университетском кафе рассказывают свои грустные истории, пытаясь разрушить гендерные, этнические, поведенческие стереотипы.

Они затрагивают такие темы, как сиротство, брак по принуждению, зависимость от чужого мнения, кредитная кабала, укоренившиеся предубеждения в отношении к женщинам, рассуждают о необходимости отказа от архаичных устоев, нарушающих права человека и ухудшающих качество жизни. Также поднимают проблемы ответственного материнства и отцовства, утверждения роли молодежи в современном обществе. Никто не стоит у доски с указкой, предлагая им правильные варианты. Молодые люди имеют свое мнение на все проблемы, к ним надо прислушаться, помочь, но не навязывать видение старшего поколения…

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

– Что было самым сложным в подготовке спектакля?

– Главной проблемой в подготовке спектакля было заучивание текста. Режиссер разъясняла каждое предложение. Студенты не до конца понимают сути написанного, поэтому не могут сформировать текст в своем сознании… Беда начинается с того, что дети в садике, в школе, в колледже, тем более в университете, не учат наизусть стихи… Наш преподаватель Александр Николаевич Канцев говорил, что любой культурный человек обязан знать наизусть тексты минимум на полчаса прочтения. Сегодня молодые люди не знают "от и до" хотя бы две песни, лезут за шпаргалками в свои телефоны. Отключите телефоны, и вымрет культура.

Мы с Азизой намеренно включили в постановку много музыки и поэзии. Необходимо утверждать присутствие всех форм искусства в жизни людей, иначе ни одна социальная проблема не будет решена. Большая заслуга режиссера в том, что ее работа строилась исключительно на доверии к студентам и уверенности в их успехе. Я, признаюсь, до сих пор не верю, что все получилось…

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

– Какую главную задачу ставили перед собой?

– Наша постановка о любви. Я не сторонник пересказывать сюжеты любых произведений: книги должны быть прочитаны, музыка – прочувствована, спектакль нужно смотреть.

Наша постановка о людях, оказавшихся в ловушке своей судьбы, но желающих жить с гордо поднятой головой. Именно сейчас такие сюжеты нужны молодежи, оказавшейся в вихре проблем. Наша задача – научить их самостоятельно находить выход из этого круговорота и строить культурное общество.