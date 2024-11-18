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19 образовательных грантов вручили иностранным кандасам

университет, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 11:11 Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата
В Кызылординском университете имени Коркыт ата в преддверии Международного дня студентов, который отмечается17 ноября, зарубежным кандасам вручили 19 образовательных грантов, сообщает Zakon.kz.

Сегодня в учебном заведении обучаются иностранные студенты из Китая, Монголии, Узбекистана и России.

"Я искренне рада возможности получить четыре года бесплатного образования в университете Коркыт ата. Для соотечественников, находящихся за рубежом, это большая мечта и честь приехать на историческую родину и получить образование на родном языке", – говорит наш кандас из Китайской Народной Республики Ардак Сандугаш.

В учебном заведении с каждым годом растет число студентов. Сейчас в университете общий контингент составляет 10 512 человек. Из них 4 905 – обучаются по государственному образовательному гранту.

В 2024 году на первый курс приняли 151 выпускника школ из других регионов страны.

университет, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 11:11

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

Отметим, что в преддверии праздника в университете состоялся презентационный концерт студенческого оркестра народных инструментов. Вечер придал новый импульс культурной жизни учебного заведения и произвел особое впечатление на слушателей.

университет, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 11:11

Фото: Кызылординский университет имени Коркыт ата

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