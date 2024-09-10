Сколько незаконно выведенных активов вернули в Казахстан

Председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков на брифинге в СЦК 10 сентября 2024 года рассказал, сколько незаконно выведенных активов удалось вернуть в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с 2022 года возвращено активов на сумму около 1,5 трлн тенге.

"Работа по возврату активов началась с 2022 года. В этот период различными традиционными мерами было возвращено около 1,5 трлн тенге. Это одна цифра, основная. Теперь мы начали применять новые механизмы: соглашения, иски и так далее. По нему я сегодняшние цифры озвучил, комиссия уже одобрила соглашение где-то на 450 млрд тенге. Плюс иски на 15-16 млрд тенге. Итого мер на 466 млрд тенге. Если эти две цифры прибавить, то получится около 2 трлн тенге", – добавил спикер.

14 августа Антикоррупционная служба сообщила, что с начала 2024 года в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге.