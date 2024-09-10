Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сколько незаконно выведенных активов вернули в Казахстан

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 16:19 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры РК Нурдаулет Суиндиков на брифинге в СЦК 10 сентября 2024 года рассказал, сколько незаконно выведенных активов удалось вернуть в Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По его словам, с 2022 года возвращено активов на сумму около 1,5 трлн тенге.

"Работа по возврату активов началась с 2022 года. В этот период различными традиционными мерами было возвращено около 1,5 трлн тенге. Это одна цифра, основная. Теперь мы начали применять новые механизмы: соглашения, иски и так далее. По нему я сегодняшние цифры озвучил, комиссия уже одобрила соглашение где-то на 450 млрд тенге. Плюс иски на 15-16 млрд тенге. Итого мер на 466 млрд тенге. Если эти две цифры прибавить, то получится около 2 трлн тенге", – добавил спикер.

14 августа Антикоррупционная служба сообщила, что с начала 2024 года в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге.

Читайте также

Осадки, туман и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 11 сентября
Осадки, туман и сильный ветер: какой будет погода в Казахстане 11 сентября
Туалет без кабинок в университете СКО рассмешил казахстанцев
Туалет "Open space" в университете рассмешил казахстанцев
Более 700 акмолинцев представили концертную программу на Всемирных играх кочевников
Более 700 акмолинцев представили концертную программу на Всемирных играх кочевников
Мадина Мамырханова
Генеральная прокуратура РК 2024 год Возврат активов
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Боксерша обратилась к Илону Маску
Скандальная боксерша Олимпиады-2024 обратилась к Илону Маску
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Дожди с переходом в снег ожидаются в Казахстане
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Драмой завершился матч Казахстана против Словении
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: