Габит Садырбеков назначен заместителем генерального прокурора
Фото: gov.kz
Габит Садырбеков назначен заместителем генерального прокурора Казахстана, сообщает Zakon.kz.
"Распоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится на сайте Акорды.
Габит Садырбеков родился 3 июня 1978 года в Акмолинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.
В 2001-2017 гг. – работал в органах прокуратуры .
В 2017-2020 гг. – работал в банковской сфере.
В 2020-2021 гг. – советником министра цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК.
Со 2 марта 2021 года по 8 января 2022 года – руководитель аппарата Агентства РК по финансовому мониторингу.
С 8 января 2022 года являлся первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.
Ранее стало известно, что Улан Байжанов освободили от должности заместителя генерального прокурора Казахстана.
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