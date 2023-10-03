Габит Садырбеков назначен заместителем генерального прокурора Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Распоряжением главы государства Садырбеков Габит Амангельдиевич назначен заместителем генерального прокурора Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", – говорится на сайте Акорды.

Габит Садырбеков родился 3 июня 1978 года в Акмолинской области. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая.

В 2001-2017 гг. – работал в органах прокуратуры .



В 2017-2020 гг. – работал в банковской сфере.



В 2020-2021 гг. – советником министра цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК.



Со 2 марта 2021 года по 8 января 2022 года – руководитель аппарата Агентства РК по финансовому мониторингу.



С 8 января 2022 года являлся первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.



Ранее стало известно, что Улан Байжанов освободили от должности заместителя генерального прокурора Казахстана.